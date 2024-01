Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft droht nach einer langen Phase der Stagnation in eine Rezession abzurutschen, so die Analysten der Nord LB.



Im vierten Quartal 2023 sei das reale Bruttoinlandsprodukt um 0,3% Q/Q geschrumpft. Gebremst hätten vor allem die schwache Investitionstätigkeit bei Bauten und Ausrüstungen. Zu den ökonomischen und politischen Belastungsfaktoren (Geldpolitik, Geopolitik, Rotes Meer, Fiskalpolitik) seien zuletzt noch die kalte Witterung, Hochwasser, ein hoher Krankenstand und Bahnstreiks hinzugekommen. Dieses Trommelfeuer an schlechten Nachrichten habe nicht nur die Stimmung verhagelt, der Wirtschaftsleistung drohe in Q1 ein erneuter Rücksetzer. Positive Impulse seien dringend nötig, vor allem bei der restriktiven Geld- und Fiskalpolitik gäbe es Spielraum. Zumindest von der EZB dürfe man erwarten, dass sie ihre Zügel in einigen Monaten beginne zu lockern. Bei der Fiskalpolitik seien naturgemäß dickere Bretter zu bohren. (30.01.2024/ac/a/m)



