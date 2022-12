Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Erwartungen sind im Dezember deutlich positiver ausgefallen als im Monat zuvor, so die Analysten der Helaba.Immerhin kündige sich bei den Vorproduktpreisen sowie aufgrund staatlicher Preisdämpfungen bei Strom und Gas eine Trendwende bei der Inflation an. Bereits die Dezember-Inflationsrate, die in der ersten Kalenderwoche 2023 veröffentlicht werde, dürfte unter die 9-Prozentmarke fallen. Das Statistische Bundesamt erfasse die Gasabschlagszahlung durch den Staat zumindest für diejenigen, die einen direkten Vertrag mit dem Versorger abgeschlossen hätten, als eine Preissenkung. Etwa 35% der Haushalte würden deswegen im Dezember für Gas überhaupt nichts zahlen. Für die restlichen Haushalte, im Wesentlichen Mieter, werde diese Entlastung statistisch später erfasst.Hinzu komme, dass Heizöl, Benzin und Diesel zum Teil deutlich günstiger geworden seien, auch weil der Euro aufgewertet habe. Verbraucher würden zudem in großem Stil durch staatliche Transfers entlastet. Dies sollte sich beim Geschäftsklima der Einzelhändler stabilisierend auswirken. Die seien aufgrund der enormen Verunsicherung der deutschen Verbraucher deutlich pessimistischer als beispielsweise die Industrie. In der Summe würden die Analysten der Helaba sowohl für das ifo-Geschäftsklima im Dezember als auch für das GfK-Konsumklima für Januar eine leichte Stimmungsverbesserung erwarten. Dies wäre dann mit dem dritten Anstieg in Folge ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. (16.12.2022/ac/a/m)