Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in Deutschland ist trübe bei den Unternehmen und Verbänden, so die Analysten der DekaBank.Mit der Haushaltskrise in Deutschland habe sich dies geändert. Bei der letzten ifo-Umfrage sei es noch zu früh gewesen, zu wenige Befragte hätten noch zu wenig über deren Folgen gewusst. Jetzt habe sich das geändert und die Unternehmensstimmung sei gesunken.Die Analysten der DekaBank erwarten im vierten Quartal 2023 eine erneute Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts und nur eine zaghafte Erholung zu Beginn des kommenden Jahres. (18.12.2023/ac/a/m)