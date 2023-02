Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das deutsche Verarbeitende Gewerbe hat seine Wertschöpfung am Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 drastisch einschränken müssen, so die Analysten der Helaba.Ein Zeichen der Wettbewerbsschwäche des hiesigen Standortes: Die Energiekosten seien trotz jüngster Preisrückgänge immer noch deutlich höher als beispielsweise in den USA. Energieintensive Produktgruppen, z.B. Stahl, einzelne chemische Erzeugnisse, Zement oder Papier, würden Produktionsrückgänge aufweisen, die allein mit der schwachen Konjunktur nicht zu erklären seien. Auch würden bürokratische Hemmnisse bremsen, die es so in anderen Teilen der Welt nicht gebe. Der Arbeitskräftemangel aufgrund demografischer Faktoren dürfte künftig das Produktionspotenzial der deutschen Wirtschaft zusätzlich verringern.Die Wirtschaftspolitik sei also in vielerlei Hinsicht gefordert. Konjunkturell bestehe das Problem, dass die hohen Auftragsbestände allmählich abgebaut würden und gleichzeitig die Auftragseingänge deutlich zurückgegangen seien. Im Durchschnitt der Monate Oktober und November hätten sie um rund 11% niedriger als im ersten Quartal 2022 gelegen. Im Dezember sollte es allerdings nach dem starken Minus im November (-5,3% gg. Vm.) zu einer Gegenbewegung kommen. Die Produktion sei am Jahresende durch eine leicht gestiegene Automobilerzeugung gestützt worden. Auch vom Bau sei nach dem schwachen Vormonat mit einem Impuls zu rechnen, sodass die Erzeugung im Produzierenden Gewerbe insgesamt leicht gestiegen sein sollte. (03.02.2023/ac/a/m)