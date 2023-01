"Ein mögliches Notifizierungsverfahren darf den Prozess nicht weiter verschleppen", so Kappert-Gonther. Das EU-Recht könne nicht als Totschlagargument dienen. Die "ewig gestrigen" Gegner des Vorhabens nutzten dies als Vorwand. "Der Schwarzmarkt verschärft die gesundheitlichen Risiken des Konsums." Mit der Legalisierung werde ein besserer Gesundheits- und Jugendschutz möglich. In den Zielen gebe es keinen Dissens zu den internationalen Verträgen.



Die Hoffnung der Cannabis-Unternehmen auf rasche Fortschritte bei der weltweiten Legalisierung von Cannabis - insbesondere in den USA und Deutschland - seien in den vergangenen Monaten enttäuscht worden. Dementsprechend im Keller würden die Aktien der Cannabis-Unternehmen notieren. Komme allerdings tatsächlich der große Durchbruch, dürfte dies ordentlich neuen Schwung bedeuten.



Jedoch spekulieren derzeit nur sehr risikobereite Anleger mit einem langen Atem und einer kleinen Position darauf, so Marion Schlegel. Wer dabei nicht auf einen Einzelwert setzen will, liegt beim North America Cannabis Select-Index (ISIN DE000SLA9L01/ WKN SLA9L0) des "Aktionär" richtig. Neben Innovative Industrial Properties würden auch Tilray und Canopa Growth zu den Index-Mitgliedern zählen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Grünen in der Ampel-Koalition drücken bei der geplanten Freigabe von Cannabis in Deutschland aufs Tempo, so Marion Schlegel von "Der Aktionär"."Die kontrollierte Freigabe von Cannabis ist im Koalitionsvertrag vereinbart. Der Gesundheitsminister muss nun zeitnah einen Gesetzentwurf vorlegen", habe die grüne Gesundheitsexpertin Kirsten Kappert-Gonther der Deutschen Presse-Agentur in Berlin gesagt.Eine Vorhersage, wann es in Deutschland möglich sein werde, legal Cannabis zu kaufen, habe sie nicht machen wollen. Bis der Gesundheitsminister einen Gesetzentwurf vorlege, sei eine Aussage darüber reine Spekulation. "Ich setze mich dafür ein, dass es so schnell wie möglich passiert", so Kappert-Gonther, die für das Thema Cannabis in ihrer Fraktion zuständig sei.