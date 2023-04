Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in der japanischen Wirtschaft hat sich in den drei Monaten bis März zum fünften Mal in Folge auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren verschlechtert, berichten die Analysten der NORD/LB.Die Geschäftslage der deutschen Autohersteller und ihrer Zulieferer habe sich im März sprunghaft verbessert. Das entsprechende Barometer sei um 16,1 auf 23,7 Punkte geklettert, wie das Münchner ifo-Institut mitgeteilt habe. "Sowohl die Autobauer als auch die Zulieferer haben ihre aktuelle Lage besser bewertet", habe der Leiter des ifo-Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien, Falck, gesagt. "Dabei ist die Geschäftslage der Zulieferer besser als die der Autohersteller." Ihre aktuelle Situation hätten die Hersteller mit +19,4 Punkten bewertet, nach -19,1 im Februar. Die Autobauer seien mit ihrem aktuellen Auftragsbestand sehr zufrieden gewesen: Dieser Indikator sei mit 73,4 Punkten auf einem hohen Stand geblieben. Mit Blick auf die verhaltene Nachfrage möchten die Hersteller allerdings ihre Produktion in den nächsten Monaten nicht mehr so stark erhöhen wie noch im Februar. Die Zulieferer hätten ihre derzeitige Lage mit 34,7 Punkten bewertet, nach 17,9 im Februar. Ihr Auftragsbestand sei erstmals seit elf Monaten wieder gestiegen. Auch die Nachfrage entwickele sich gut: Dieser Indikator sei auf 19,1 Punkte gestiegen, nach 4,8 im Februar.In den USA werde vor allem auf die Zahlen zur Entwicklung der Auftragseingänge im Februar zu achten sein. Die bereits bekannten vorläufigen Daten zu den Auftragseingängen für langlebige Güter - die heute allerdings noch revidiert werden könnten - würden die Richtung vorgeben. Diese hätten sich im Februar unerwartet schwach präsentiert. Daneben sollten auch die Job Openings des Bureau of Labor Statistics im Auge behalten werden. Bei dieser Zeitreihe könnten sich im Februar Hinweise auf eine nicht mehr ganz so ausgeprägte Stärke der Lage am US-Arbeitsmarkt offenbaren. (04.04.2023/ac/a/m)