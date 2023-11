Die ebenfalls beschlossene Absenkung der Stromsteuer im Produzierenden Gewerbe und weitere Maßnahmen dürften sich zumindest bei mittelständischen Unternehmen positiv auswirken. Energieintensive Unternehmen hingegen könnten hiervon weniger profitieren. Allerdings müsse durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts neu über den Klima- und Transformationsfonds (KTF) nachgedacht werden. In den kommenden vier Jahren sollten 212 Mrd. Euro an Fördermitteln u. a. für neue Heizungen, die Stahlerzeugung mittels Wasserstoff, den Bau von Chipfabriken und die Deutsche Bahn verausgabt werden. Nun würden im Bundeshaushalt 60 Mrd. Euro fehlen. Die Aufstockung des Fonds durch nicht genutzte Corona-Mittel sei verfassungswidrig.



Immerhin hätten sich zuletzt die Rahmenbedingungen für die Unternehmen durch niedrigere Ölnotierungen verbessert. Für einen leichten Anstieg des ifo-Geschäftsklimas spreche auch die zuletzt positive Entwicklung an den Aktienmärkten. Anleger würden zunehmend davon ausgehen, dass die FED und die EZB die Leitzinsen nicht weiter erhöhen müssten.



Die Verbesserung des Geschäftsklimas dürfte im Wesentlichen von der Einschätzung der künftigen Entwicklung ausgehen, während sich die Lageeinschätzung kaum erholen dürfte. Die Einkaufsmanagerindices würden vorwiegend die aktuelle Lage beschreiben und sich sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone voraussichtlich wenig verändern.



Die deutsche Wirtschaftsentwicklung dürfte neben der zu erwartenden Trendwende im Verarbeitenden Gewerbe 2024 vor allem durch steigende Realeinkommen der privaten Haushalte stimuliert werden. Hohe Lohnsteigerungen und niedrigere Inflationsraten würden hierfür sorgen. Die Konsumentenpreise würden im nächsten Jahr voraussichtlich nur noch um jahresdurchschnittlich rund 3% zulegen, nach 6% in diesem Jahr.



In den letzten Monaten hätten sinkende Vorproduktpreise zur Entlastung auf der Konsumentenebene beigetragen. Die Erzeugerpreise seien auch absolut leicht rückläufig gewesen. Im Vorjahresvergleich habe sich das Minus im Oktober auf 14,7% belaufen. Damit dürfte der Tiefpunkt erreicht sein. Für November erwarte die Helaba ein Minus von 11%. In den Folgemonaten sei dann mit einstelligen Rückgängen zu rechnen und in der zweiten Hälfte 2024 würden diese aufgrund des niedrigen Niveaus im Jahr zuvor voraussichtlich wieder deutlich zulegen. Nach einem Rückgang von 2% dürften die deutschen Erzeugerpreise 2024 um den gleichen Prozentsatz zulegen.







Das ifo-Geschäftsklima dürfte sich erneut verbessern, so die Analysten der Helaba.Im Vorjahr sinkende Erzeugerpreise würden die Verbraucherpreise entlasten, allerdings zunehmend geringer.Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland habe zuletzt enttäuscht. Im dritten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt um 0,1% gegenüber dem Vorquartal gesunken. Bei der ersten Schätzung hätten allerdings die Septemberwerte für die Industrieproduktion sowie den Einzelhandel noch nicht vorgelegen. Beide Indikatoren seien schlecht ausgefallen, so dass in der Berichtswoche eine Abwärtskorrektur durch das Statistische Bundesamt nicht auszuschließen sei.