Bei Speisekartoffeln hielt der Preisanstieg der vergangenen Monate weiter an: Sie verteuerten sich im Juni 2022 im Vergleich zum Juni 2021um 116,1%. Im Mai 2022 hatte die Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat +111,4% betragen.



Das Handelsgewächs Raps verteuerte sich im Juni 2022 um 41,2% im Vergleich zum Juni 2021. Damit setzte sich der Trend der vergangenen Monate zwar fort, jedoch nicht mehr so stark wie zuletzt. Im Mai 2022 hatte die Vorjahresveränderung noch +60,8% betragen.



Preise für tierische Erzeugnisse um 32,8% gestiegen, für Milch um 44,9%



Die Preise für tierische Erzeugnisse lagen im Juni 2022 um 32,8 % über den Preisen von Juni 2021. Der Milchpreis lag im Juni 2022 um 44,9% über dem Vorjahresmonat; im Mai 2022 waren es +40,4% im Vorjahresvergleich. Die Preise für Eier sind im Juni 2022 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 28,2 % gestiegen, was unter anderem an den gestiegenen Energie-, Transport- und Verpackungskosten liegt.



Die Preise für Tiere stiegen im Juni 2022 um 23,5% im Vergleich zum Juni 2021. Im Mai 2022 hatte die Preissteigerung zum Vorjahresmonat 30,7% betragen. Die hohen Preise resultieren hier weiterhin unter anderem aus den gestiegenen Energiekosten und Futtermittelpreisen.



Die Preise für Rinder lagen im Juni 2022 um 22,8%, die der Schlachtschweine um 19,5% über denen des Vorjahresmonats.



Die Preise für Geflügel stiegen im Juni2022 um 40,0% gegenüber Juni 2021. Ausschlaggebend hierfür ist der Preisanstieg bei Hähnchen (+44,7%). (15.08.2022/ac/a/m)







