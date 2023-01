Im November 2022 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,25 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 132.000 Personen oder 9,5% weniger als im November 2021. Die Erwerbslosenquote lag bei 2,8% (November 2021: 3,2%).



Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte wie zum Beispiel Wettereinflüsse oder Streiks lag die Erwerbslosenzahl bei 1,32 Millionen Personen und damit geringfügig unter dem Niveau des Vormonats Oktober 2022 (-6.500 Personen). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im November 2022 unverändert bei 3,0%.



Methodische Hinweise:



In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der Vergleich zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dient dagegen einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen weitgehend unabhängig.



Sowohl die anhaltende Pandemiesituation als auch der Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine seit März 2022 führen weiterhin zu einer erhöhten Unsicherheit bei der Schätzung der Erwerbstätigkeit.



Neben der Erstberechnung der Erwerbstätigenzahl für den Berichtsmonat November 2022 wurden im Rahmen der ersten vorläufigen Schätzung eines Ergebnisses für das Gesamtjahr 2022 (siehe Pressemitteilung Nr. 1 vom 2. Januar 2023) auch die bisher veröffentlichten Monatsergebnisse zur Erwerbstätigkeit seit Januar 2022 neu berechnet. Die neu berechneten Vorjahresveränderungsraten weichen in den Monaten August und September um 0,1 Prozentpunkte und im Oktober um 0,2 Prozentpunkte auf gesamtwirtschaftlicher Ebene vom bisherigen Rechenstand nach oben ab. Darüber hinaus ergaben sich keine Änderungen.



Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung unterscheiden sich von denen aus der Arbeitskräfteerhebung. Die Abweichungen sind wesentlich auf die unterschiedlichen Konzepte (Inländer- beziehungsweise Inlandskonzept) der beiden Statistiken zurückzuführen. Nähere Hinweise zu den Hintergründen der Ergebnisunterschiede bieten die Erläuterungen zur Statistik.



Erwerbstätige und Erwerbslose werden nach dem Erwerbsstatuskonzept der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gezählt. Die ausgewiesene Erwerbslosigkeit darf deswegen nicht mit der registrierten Arbeitslosigkeit verwechselt werden, die von der Bundesagentur für Arbeit entsprechend dem Sozialgesetzbuch veröffentlicht wird. Für die Berechnung der Erwerbslosenquoten werden im Europäischen Statistischen System einheitlich die Ergebnisse der Arbeitskräfteerhebung zugrunde gelegt.



Der Mikrozensus einschließlich der integrierten Arbeitskräfteerhebung wurde technisch und methodisch neugestaltet und in dieser Form Anfang 2020 eingeführt. Ausführliche Informationen dazu sind auf einer Sonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar. Im System der neugestalteten Erhebung sind die Resultate für den aktuellen Rand als vorläufig zu betrachten. (03.01.2023/ac/a/m)







