Umsatz im stationären Nicht-Lebensmittelhandel kaum verändert



Der Umsatz im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln stieg im Juli 2022 gegenüber dem Vormonat real um 0,5%, lag jedoch 1,7% unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Der Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren verbuchte ein moderates Umsatzplus von 0,6% gegenüber dem Vormonat und einen Anstieg von 0,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Handel mit Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten und Baubedarf gingen die Umsätze gegenüber Juni 2022 um 0,1% und gegenüber Juli 2021 um 9,8% zurück.



Onlinehandel wächst wieder deutlich, Tankstellen-Umsatz steigt erneut



Im Internet- und Versandhandel stiegen die Umsätze im Juli 2022 gegenüber dem Vormonat real um 9,2% und lagen damit 5,1% über dem Niveau vom Juli 2021. Einen Monat zuvor hatte der Internet- und Versandhandel dagegen den größten Rückgang zum Vorjahresmonat (real -14,6%, revidiertes Ergebnis) seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1994 erlitten. Die Umsätze der Tankstellen stiegen im Juli 2022 um 1,3% gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Mai 2022, dem Monat vor der Einführung des Tankrabatts, waren die Umsätze 7,5% höher. (01.09.2022/ac/a/m)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland haben im Juli 2022 nach vorläufigen Ergebnissen kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) 1,9% und nominal (nicht preisbereinigt) 2,4% mehr umgesetzt als im Juni 2022, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2021 verzeichnete der Einzelhandel im Juli 2022 ein Umsatzminus von real 2,6% und nominal ein Umsatzplus von 6,1%. Die Differenz zwischen den nominalen und realen Ergebnissen spiegelt die hohen Preissteigerungen im Einzelhandel wider.Einzelhandel mit Lebensmitteln nach Einbußen in den Vormonaten wieder mit Umsatzplus