Der Anstieg der Inflation habe dazu beigetragen, dass der private Konsum im Schlussquartal um 1% gegenüber dem Vorquartal gesunken sei, so Schneider. Die Sparquote in Deutschland sei zuletzt wieder leicht gestiegen.



Bei der Deutschen Bank erwarte man für das laufende Quartal einen weiteren Rückgang um 0,25%. "Mit einer Stabilisierung im zweiten Quartal wäre das zwar immer noch eine kurze und flache Rezession, aber nicht mehr nur eine ,rein technische Rezession‘, wie sie zuletzt etwas verharmlosend beschrieben wurde", so Schneider.



Bei zwei Quartalen mit sinkendem Bruttoinlandsprodukt hintereinander werde von einer technischen Rezession gesprochen.



An der BIP-Prognose von 0% für das Gesamtjahr 2023 würden die Analysten der Deutschen Bank festhalten. Die Bundesregierung sei in einer Prognose für das laufende Jahr zuletzt nicht mehr von einem Schrumpfkurs, sondern einem Wachstum um 0,2% ausgegangen.



Die aktuelle Entwicklung sei kein Drama, zeige jedoch, dass es nach den positiven Prognosekorrekturen auch schnell wieder in die andere Richtung gehen könne. Dass sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) heute trotzdem relativ stabil halte, dürfte auch damit zu haben, dass die Konzerne im deutschen Leitindex international operieren würden und demnach nur bedingt von der Entwicklung innerhalb Deutschlands abhängig seien. Zudem sei Deutschland zwar eine der größten Volkswirtschaften der Welt, die Entwicklung in den führenden Ländern, USA und China, habe zuletzt aber auf eine Erholung hingedeutet. (24.02.2023/ac/a/m)







