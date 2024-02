Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft droht nach einer langen Phase der Stagnation in eine Rezession abzurutschen, so die Analysten der NORD LB.Inflation im Januar wie erwartet rückläufig - Disinflationstrend scheine beständigDringend gesuchte gute Nachrichten hingegen würden sich weiterhin an der Inflationsfront abzeichnen. Der Preisauftrieb im Januar sei wie erwartet nach dem durch einen Basiseffekt bedingten Anstieg im Dezember wieder gesunken. Beim nationalen Verbraucherpreisindex (VPI) sei die Jahresrate auf 2,9% Y/Y gesunken und damit den niedrigsten Stand seit Mitte 2021. Die Januar-Zahlen schienen zu bestätigen, dass der vorherige Anstieg der Inflationsrate ein temporäres Phänomen gewesen sei, der disinflationäre Trend grundsätzlich aber intakt bleibe. Die wegfallenden Preisbremsen für Energieprodukte und die CO2-Preiserhöhung seien durch den Wegfall des Basiseffekts deutlich überkompensiert worden, die Jahresrate für Energie sei von 4,1% Y/Y auf -2,8% Y/Y gesunken. Als weiterer wichtiger Faktor habe sich die Abschwächung des Preisauftriebs bei Nahrungsmitteln (+3,8% Y/Y) auch im Januar fortgesetzt. Dagegen dürfte der Druck bei Dienstleistungen - auch wegen des nach wie vor kräftigen Lohnwachstums - in den kommenden Monaten deutlich langsamer nachlassen. Die Hoffnungen würden weiterhin auf dem privaten Konsum ruhen, der von dem Anstieg der Realeinkommen infolge des Inflationsrückgangs profitieren sollte. Jedoch belaste die aktuell schlechte Konjunkturstimmung auch das Verbrauchervertrauen, wodurch die erwartete Konsumbelebung zwar nicht aufgehoben, aber doch zumindest aufgeschoben werde. (Economic Adviser März 2024) (26.02.2024/ac/a/m)