Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Noch vor kurzem war das Statistische Bundesamt von einer Stagnation des deutschen Bruttoinlandsprodukts im vierten Quartal ausgegangen, doch inzwischen steht ein Rückgang um 0,2% im Vorquartalsvergleich in den Büchern, so die Analysten der DekaBank.Der Dezember sei ein Rezessionsmonat wie aus dem Bilderbuch gewesen: Kaum Licht, viel Schatten. Starke Rückgänge im Einzelhandel, Außenhandel und der Produktion hätten das Bild geprägt.Die deutsche Volkswirtschaft habe das Jahr 2022 schlecht abgeschlossen und starte mit massiven statistischen Unterhängen (Belastungen) in das neue Jahr. Die ersten Vorboten seien auch nicht ermutigend. So sei die Produktion in der Automobilindustrie im Januar nach VDA-Angaben um gut 12% gegenüber dem Vormonat gesunken. (07.02.2023/ac/a/m)