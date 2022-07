Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Stagnation im zweiten Quartal! Das hatte man sich vor einiger Zeit noch anders ausgemalt, ruhten doch die Konjunkturhoffnungen auf den Nachholeffekten nach dem Corona-Lockdown, so die Analysten der DekaBank.



Stattdessen sei die deutsche Volkswirtschaft durch Lieferengpässe, durch regionale Lockdowns in China und durch den Krieg in der Ukraine von der Angebotsseite her in Bedrängnis gebracht worden. Die negativen Folgen der hohen Inflation dürften durch die Nachholeffekte im Dienstleistungskonsum und eine Verringerung der Sparquote zunächst noch kompensiert worden sein.



Angesichts der enormen Bedrohungen der Konjunktur durch eine fortschreitende Realeinkommens-Erosion und eine mögliche Erdgas-Rationierung wäre eine trendmäßige Stagnation des Bruttoinlandsprodukts für den Rest des Jahres 2022 schon eine erfreuliche Entwicklung. Damit rechnen sollte man nicht. (29.07.2022/ac/a/m)





