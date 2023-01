Aufgrund der anhaltenden Corona-Krise und der Folgen des Kriegs in der Ukraine sind diese Ergebnisse mit größeren Unsicherheiten als sonst üblich behaftet.



Revision der bisherigen Ergebnisse



Neben der Berechnung des 4. Quartals 2022 hat das Statistische Bundesamt wie üblich auch die bisher veröffentlichten Ergebnisse überarbeitet und neu verfügbare statistische Informationen in die Berechnungen der übrigen Quartale 2022 einbezogen. Dabei ergab sich für das vierteljährliche preisbereinigte BIP nur für das 3. Quartal eine Änderung des bisherigen Ergebnisses von 0,1 Prozentpunkten.



Ausführliche Ergebnisse für das 4. Quartal 2022 gibt das Statistische Bundesamt am 24. Februar 2023 bekannt.



Mehr Details unter:



https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/01/PD23_037_811.html (30.01.2023/ac/a/m)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 4. Quartal 2022 gegenüber dem 3. Quartal 2022 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,2 % gesunken, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nachdem sich die deutsche Wirtschaft trotz schwieriger Bedingungen in den ersten drei Quartalen gut behaupten konnte, nahm die Wirtschaftsleistung im 4. Quartal 2022 leicht ab. Besonders die preis-, saison- und kalenderbereinigten privaten Konsumausgaben, die die deutsche Wirtschaft im bisherigen Jahresverlauf gestützt hatten, waren niedriger als im Vorquartal. Wie Destatis weiter mitteilt, ist das preisbereinigte BIP im Jahr 2022 um 1,8% gewachsen. Preis- und kalenderbereinigt betrug das Wirtschaftswachstum 1,9%. Damit wurde das ursprüngliche Ergebnis um 0,1 Prozentpunkte nach unten revidiert.Bruttoinlandsprodukt im Vorjahresvergleich gestiegen