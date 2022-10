Der Abwärtstrend dürfte sich jedoch grundsätzlich fortsetzen, da die Preissetzungsmacht der Unternehmen angesichts der Kaufkraftverluste der privaten Haushalte sinken dürfte. (Das deutsche BIP wird in diesem Jahr vermutlich nur mit einer Rate von 1,8% wachsen und im kommenden Jahr halten wir eine marginales Plus von 0,2% für wahrscheinlich, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Hierbei sei bereits das Unterstützungsprogramm von bis zu 200 Mrd. Euro (gute 5% des BIP) berücksichtigt, dessen Kernbestandteil eine Preisbremse für den Strom- und den Erdgaspreis darstellen solle. Die genaue Ausgestaltung sei zum Zeitpunkt der Publikation der Finanzmarkttrends noch nicht bekannt gegeben worden. Ohne Hilfspaket hätten die Analysten für das kommende Jahr eine Schrumpfung des BIP vorhergesagt. Ob eine Rezession im Sinne eines Rückgangs des BIP in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen - hier kämen vor allem Q4 2022 und Q1 2023 infrage - verhindert werden könne, sei aber dennoch nicht klar, da Unsicherheit über den Umsetzungszeitpunkt der Energiepreisbremsen herrsche.



Insgesamt habe sich die Lage in den meisten Wirtschaftssektoren verschlechtert. Das gelte laut der jüngsten ifo-Umfrage ganz besonders für den Einzelhandel, der die hohe Inflation und die damit einhergehenden Einbußen beim realen Einkommen offensichtlich am deutlichsten spüre und wo die meisten befragten Unternehmen die Lage als schlecht ansehen würden. Im Verarbeitenden Gewerbe, im Bau und im Dienstleistungssektor würden die meisten Unternehmen die Lage weiterhin als gut beurteilen, aber ihre Zahl sinke. Gleichzeitig würden sich die Erwartungen für die nächsten sechs Monate in vielen Branchen auf einem Rekordtief befinden.



Es möge verwundern, dass die Unternehmen in ihrer Gesamtheit die Lage nicht noch schlechter beurteilen würden. Das dürfte damit zu tun haben, dass viele Unternehmen bislang die Preissteigerungen ohne größere Schwierigkeiten hätten weiterreichen können. Im Verarbeitenden Gewerbe seien die Auftragsbestände weiterhin auf einem Rekordhoch, was im Übrigen für eine eher milde Rezession spreche. Der Bausektor leide unter Materialmangel und höheren Zinsen, die die Finanzierung von Immobilien erschwere. Aber auch hier gebe es einen hohen Auftragsbestand, der hohe Preisforderungen erlaube.



Der Abwärtstrend dürfte sich jedoch grundsätzlich fortsetzen, da die Preissetzungsmacht der Unternehmen angesichts der Kaufkraftverluste der privaten Haushalte sinken dürfte. (Finanzmarkttrends Oktober 2022)

