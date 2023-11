Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal 2023 wurde durch das Statistische Bundesamt bestätigt, so die Analysten der DekaBank.Die Stimmung der Unternehmen habe sich etwas aufgehellt, zum dritten Mal in Folge. Dabei hätten sich die Zukunftserwartungen stärker verbessert als die Beurteilung der Gegenwart.Es deute sich eine Bodenbildung der Konjunktur im vierten Quartal 2023 an. Durch die aktuelle Haushaltskrise würden allerdings die Abwärtsrisiken für die Konjunktur überwiegen. (24.11.2023/ac/a/m)