Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Erwartungen im Oktober dürften sich trotz der neuen geopolitischen Eskalation etwas aufhellen, so die Analysten der Helaba.Die konjunkturelle Lage in Deutschland sei düster. Nach drei Quartalen ohne Wachstum würden nun jüngste Indikatoren wie die Industrieproduktion und der Einzelhandelsumsatz auch für das dritte Vierteljahr ein enttäuschendes Ergebnis andeuten. Zuletzt sei im Rahmen der sentix-Befragung die aktuelle Lage so schlecht bewertet worden wie seit 2020 nicht mehr. Belastend wirke zudem die Entwicklung im Nahen Osten. Durch die hinzugekommenen geopolitischen Spannungen entstünden zusätzliche Unsicherheiten. Aktuell würden die Analysten der Helaba jedoch davon ausgehen, dass der Konflikt auf die Region beschränkt bleibe, wodurch sich die wirtschaftlichen Folgen für Deutschland in Grenzen halten dürften.Trotz des beschriebenen Umfeldes seien die Erwartungen der von sentix befragten Finanzanalysten im Oktober deutlich gestiegen. Eine ähnliche Entwicklung würden die Analysten der Helaba für den in der Berichtswoche anstehenden ZEW-Index prognostizieren. Die Erwartungen dürften sich etwas verbessern. Die ZEW-Lageeinschätzung werde voraussichtlich stabil ausfallen. Sie habe aber in den vergangenen Umfragen bereits derart tiefe Werte erreicht, dass in den nächsten Monaten auch hier mit einer Trendwende gerechnet werden sollte. (13.10.2023/ac/a/m)