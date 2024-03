Die Konjunkturindikation der sentix-Umfrage diene häufig als Orientierungswert für die ZEW-Konjunkturerwartungen, da die sentix-Daten früher publiziert würden. Von Februar auf März habe es hier kaum Bewegung gegeben. Der sentix-Index für die Erwartungen sei lediglich um 0,25 Punkte gesunken. Die Analysten würden daher davon ausgehen, dass sich die ZEW-Konjunkturerwartungen nicht wesentlich verändern würden und der Saldo bei einem Wert von etwa 20 stagniere.



Zuletzt sei der Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes trotz des vorherigen Aufwärtstrends um 3 Punkte gesunken. Der internationale Industriezyklus sollte die Talsohle jedoch inzwischen durchschritten haben, denn der globale Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes sei die letzten beiden Male gestiegen und habe im Februar mit einem Wert von 50,3 die Expansionsschwelle überwunden. Die bessere globale Konjunktur sollte auch für positive Impulse in der deutschen Industrie sorgen. Somit würden die Analysten von einem leichten Anstieg des deutschen Indikators ausgehen.



Der ifo Geschäftsklimaindex habe in den letzten Monaten eine uneinheitliche Entwicklung gezeigt. Im Oktober und November sei der Indikator zweimal in Folge gestiegen. Im Dezember und Januar sei er dann wieder abgesunken. Zuletzt habe es im Februar einen zaghaften Anstieg um 0,3 Punkte auf einen Indexstand von 85,5 gegeben. Insgesamt sei das Niveau sehr niedrig, nämlich ähnlich tief wie nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Die Energiekrise sei aber mittlerweile nahezu überwunden. Es frage sich also, ob die Unternehmen nicht zu pessimistisch seien, zumal sich ein Industrieaufschwung in diesem Jahr andeute.



Auch die Entwicklung an den Aktienmärkten dürfte zu einer Stimmungsaufhellung in Deutschland beigetragen haben. Zudem sei die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juni gestiegen und die Gaspreise seien zuletzt gesunken. Die Unternehmen könnten also teilweise mit niedrigeren (Finanzierungs-)Kosten rechnen. Demnach würden die Analysten, auch wenn die aktuellen Streikwellen die deutsche Wirtschaft belasten würden, insgesamt eine leichte Stimmungsaufhellung erwarten und von einem schwachen Anstieg des ifo Geschäftsklimas ausgehen. (15.03.2024/ac/a/m)







Neben den ZEW-Konjunkturerwartungen erscheinen auch die neuen Werte der Einkaufsmanagerindices (PMIs), so die Analysten der Helaba. Zum Ende der Woche würden schließlich die März-Werte des ifo Geschäftsklimaindexes veröffentlicht.