Die Entwicklung des Produzierenden Gewerbes hänge maßgeblich auch vom Bau mit einem Anteil von rund 14% ab. Dessen Auftragseingänge seien in realer Rechnung in den vergangenen Monaten eingebrochen, die Produktion hingegen sei aber auch hier dank hoher Auftragsbestände stabil verlaufen. Allerdings hätten sich die Rahmenbedingungen für die Branche weiter verschlechtert, so dass die Erzeugung mittelfristig ebenfalls zurückgehen dürfte.



Zu einer Belastung seien die Hypothekenzinsen geworden. Die aktuellen Sätze von mehr als 3% für Darlehen über zehn Jahre seien zwar im historischen Vergleich nichts Außergewöhnliches, allerdings schon die Geschwindigkeit, mit der sich die Kosten in die Höhe geschraubt hätten. Dies habe die Erschwinglichkeit von Wohnimmobilien verringert.



Bremsend würden auch die extrem hohen Baukosten wirken. Im Wohnungsbau hätten sie im dritten Quartal 2022 um 16,5% über dem Vorjahresniveau gelegen. Nicht ganz so hohe Zuwächse seien in den anderen Bausparten zu beobachten. Gründe für die Teuerung seien vor allem die gestiegenen Energiepreise sowie höhere Kosten für Rohstoffe wie Holz, Kies oder Metalle. Die Nachfrage werde auch durch die bislang steigenden Wohnimmobilienpreise gebremst, mit denen die Einkommen der privaten Haushalte nicht mithalten könnten.



Der Wirtschaftsbau schrumpfe aktuell noch stärker als der Wohnungsbau. Er leide besonders unter der starken Verunsicherung durch den Ukraine-Krieg und der Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen. Die öffentliche Hand habe die Ausgaben hingegen in der Krise verstetigt. In der Summe würden die deutschen Bauinvestitionen sowohl 2022 als auch 2023 um jeweils real gut 1% schrumpfen. (02.12.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Industrieaufträge lagen im dritten Quartal fast 7% niedriger als im ersten Vierteljahr, so die Analysten der Helaba.Das Produktionsniveau im Verarbeitenden Gewerbe hingegen habe in diesem Zeitraum in etwa gehalten werden können. Diese Diskrepanz werde durch die hohen Auftragsbestände erklärt, mit denen die Unternehmen in die aktuelle Krise gegangen seien. Nun stünden die Industriedaten für Oktober an, für die die Vorzeichen eher negativ ausfallen würden. Nicht nur das ifo-Geschäftsklima im Verarbeitenden Gewerbe, auch die Teilkomponenten Aufträge und Produktion des Einkaufsmanagerindex sowie die vom Verband der Automobilindustrie erhobenen Fahrzeugstückzahlen seien rückläufig gewesen. Erst im November sei eine Besserung bei diesen Indikatoren eingetreten. Deswegen müsse damit gerechnet werden, dass die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe leicht gesunken sei. Die Auftragseingänge seien hingegen bereits in den beiden Monaten zuvor um 6% geschrumpft. Hier erwarten die Analysten der Helaba eine stabile Entwicklung für Oktober.