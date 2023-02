Ausgehend von der aktuellen Schwächephase würden die Frühindikatoren konsistent auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität ab dem Frühjahr hindeuten. So sei neben den Konjunkturerwartungen der Finanzmarktexperten (ZEW, sentix) auch der ifo-Geschäftsklimaindex im Februar erneut auf nun 91,1 Punkte angestiegen. Zunehmender Optimismus komme dabei aus dem Verarbeitenden Gewerbe und dem Handel. Die Unternehmen würden offenbar davon ausgehen, dass sich die Situation an den Energiemärkten weiter entspanne und die Inflation abflaue. Nur im zinssensitiven Bauhauptgewerbe würden die Unternehmen wenig Hoffnung auf eine baldige Verbesserung vermelden.



Im Januar habe sich die Inflationsrate (VPI) gegenüber dem revidierten Vormonatswert deutlich erhöht, sei mit 8,7% Y/Y aber klar im einstelligen Bereich geblieben. Beim harmonisierten Verbraucherpreisindex HVPI sei die Preisdynamik gegenüber dem Vormonat hingegen auf 9,2% Y/Y zurückgegangen. Die Inflationsrate beim VPI sei am aktuellen Rand wegen der Umstellung auf das neue Basisjahr 2020 schwer zu interpretieren. Im Jahr 2020 habe die Pandemie bekanntermaßen zu einem völlig unüblichen Konsummuster geführt. Um eine übermäßig starke Verzerrung zu vermeiden, hätten die Statistiker als Basis für die Anpassung des Warenkorbs diesmal den Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2021 gewählt.



Aber auch beim HVPI, dessen Gewichte jährlich angepasst würden, hätten sich erneut starke Effekte durch die Anpassung des Wägungsschemas ergeben. Mit der Öffnung der Wirtschaft hätten im vergangenen Jahr z.B. Pauschalreisen wieder deutlich zugenommen. Eine höhere Gewichtung dieser Rubrik in diesem Jahr sei somit zwar folgerichtig, führe aber bei der HVPI-Jahresrate zu erheblichen Verzerrungen. Immerhin habe sich das Gewicht von Pauschalreisen zum Vorjahr fast verdreifacht.



Jenseits dieser technischen Faktoren seien weitere Verzerrungen zu berücksichtigen. Der wesentliche Grund für den starken Inflationsrückgang im Vormonat Dezember sei ein Einmaleffekt durch die Dezember-Soforthilfe gewesen. Dem hierauf folgenden Rückprall stünden ab Januar die staatlichen Maßnahmen zur Preisdämpfung bei Gas und Strom entgegen. Andererseits sei zu berücksichtigen, dass mit dem Jahreswechsel für viele Verbraucher eine Anpassung der Verträge mit ihren Versorgern und damit der Preise wirksam werde. Trotz des zuletzt deutlichen Rückgangs bei den Energiepreisen komme der Schub aus dem letzten Jahr daher bei einigen Verbrauchern nun erst zeitverzögert an - allerdings wiederum gedämpft durch staatliche Preisbremsen.



Die Inflationszahlen in Deutschland für den Berichtsmonat Januar seien somit vor allem eins: Verzerrt! Entscheidungsträger sollten somit nicht vorschnelle Schlüsse aus den Januar-Preisdaten ziehen. Blicke man durch diese Verzerrungen hindurch, sei im Jahresverlauf mit einem sukzessiven Rückgang der Inflation zu rechnen, vor allem aufgrund von Basiseffekten bei den Energiepreisen. Dennoch bleibe die Inflation, insbesondere im Bereich der Kernrate, auch 2023 deutlich zu hoch. (Ausgabe März 2023) (27.02.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in Deutschland im vierten Quartal 2022 entgegen der Mitte Januar vom Statistischen Bundesamt gegebenen Indikation einer Stagnation nun überraschend doch geschrumpft, so Christian Lips, Chefvolkswirt, und Christian Reuter von der NORD/LB.Saison- und kalenderbereinigt habe sich die reale Wirtschaftsleistung gegenüber dem Vorquartal um -0,4% Q/Q verringert. Die entsprechende Jahresrate habe sich auf 0,9% Y/Y ermäßigt. Deutlich geringer falle mit 0,3% Y/Y die Dynamik beim nicht-kalenderbereinigten BIP aus, da rechnerisch im vierten Quartal 2022 1,2 Arbeitstage weniger zur Verfügung gestanden hätten als im gleichen Vorjahreszeitraum. Für das Jahr ergebe sich somit rechnerisch ein geringer statistischer Unterhang von -0,1 Prozentpunkten.Die privaten Konsumausgaben hätten sich als massive Wachstumsbremse im Schlussquartal erwiesen. Dies sei ein Fingerzeig für die Entwicklung im Gesamtjahr 2023, wegen der noch längere Zeit deutlich zu hohen Inflation falle der private Konsum 2023 vorerst als Wachstumsstütze aus. Auch die Bauinvestitionen würden durch den Preisschub und Zinssteigerungen unter Druck bleiben. Erschwerend seien in der ersten Dezemberhälfte noch Einbußen bei der Bauproduktion durch eine ungünstige und unüblich kalte Witterung hinzugekommen. Hierin liege zwar kurzfristig ein gewisses Korrekturpotenzial durch Aufholeffekte, mittelfristig würden die Belastungsfaktoren Baukosten und Zinsanstieg jedoch klar dämpfend wirken.