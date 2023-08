Zuwanderung stärken



Um diese erhebliche Zuwanderung zu bewerkstelligen, habe die Bundesregierung im Juni diesen Jahres ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen. Es sehe unter anderem vor, dass für bestimmte Personengruppen - dazu würden beispielsweise Fachkräfte und Hochschulabsolventen sowie Menschen mit über zweijähriger Berufserfahrung gehören - die Zuwanderung erleichtert werden solle. Das sei ein wichtiger Schritt. Allerdings sei es schwer vorstellbar, dass er alleine reichen werde. Vermutlich müssten die Personenkreise noch erweitert und der bürokratische Aufwand weiter reduziert werden, damit die Zuwanderung den Arbeitskräftemangel spürbar verringere. Ein grundsätzliches Problem sei in diesem Zusammenhang die politische Brisanz des Themas Zuwanderung, die gerne für politische Attacken genutzt werde.



Längere Arbeitszeit belohnen



Bei der Verlängerung der Lebensarbeitszeit gebe es einige vielversprechende Ansätze. Dazu gehöre die Idee, dass Menschen, die das Rentenalter erreicht hätten, ohne jegliche Besteuerung weiterarbeiten könnten. Dies würde ein interessanter Anreiz sein, dem Arbeitsmarkt länger zur Verfügung zu stehen. Eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters würde hingegen bedeuten, dass diejenigen mit Abschlägen bestrafen würden, die weiterhin mit 67 statt mit 70 (hier als Beispiel) in Rente gehen möchten. Die Förderung von Fortbildungsmaßnahmen, die den Strukturwandel in der Wirtschaft befördern würden, gehöre ebenfalls auf die Liste der Schritte zur Bekämpfung des Arbeitskräftemangels.



370 Mrd. Euro müssten investiert werden



Ganz offensichtlich habe sich in den vergangenen Jahrzehnten ein Investitionsstau aufgebaut. Allein im Bereich Verkehrswege (Schienen, Straßen und Brücken) werde der Investitionsbedarf auf 370 Mrd. Euro. Nun könne man getrost davon ausgehen, dass diese Zahl, die aus einer Studie stamme, die vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und des ADAC in Auftrag gegeben worden sei, ein gewisses Lobbyelement enthalte und sicher nicht klein gerechnet worden sei. Aber selbst wenn man nur die Hälfte dieses Betrages annehme, sei sie doch eine Indikation für den Handlungsbedarf, der sich in den vergangenen Jahren aufgestaut habe. Dazu kämen noch Milliardeninvestitionen im Bereich der Digitalisierung sowie im Bereich der Stromversorgung.



Geld sei eine politische Ressource



In diesem Zusammenhang werde immer lamentiert, dafür gäbe es kein Geld. Es werde auf die Schuldenbremse verwiesen, aber auch auf die schwierigen Zuständigkeitsverhältnisse zwischen Bund und Ländern. Dass die Schuldenbremse keine schicksalhafte Limitierung der Handlungsmöglichkeiten darstelle, würden mittlerweile alle Bürger wissen, seitdem mehrere hundert Milliarden Euro Hilfspakete während der Corona- und der Energiekrise geschnürt worden seien. Die öffentliche Verschuldung gehört mit 67% des BIP dennoch weiterhin zu den niedrigsten in der Eurozone. Man könne sogenannte Sondervermögen gründen (wie etwa für die Bundeswehr geschehen) oder aber auf Investitionsgesellschaften zurückgreifen, die als staatseigene Unternehmen über eine eigene Verschuldungskapazität verfügen würden, die nicht auf die öffentliche Verschuldungskennzahl angerechnet werde. Man möge die damit einhergehende Intransparenz beklagen. In dieser Zeit sei jedoch ein gewisser Pragmatismus gefragt und nicht das eiserne und zeitraubende - Zeit sei eine Ressource, die wir gerade nicht hätten - Festhalten an ordnungspolitischen Grundsätzen.



Die Schulden, die jeder spüre



Man sollte allmählich verstanden haben, dass es zwei Arten von Schulden gebe: Die, die auf dem Papier stünden und die, die nicht auf dem Papier stünden. Letztere seien die, die alle Bürger spüren würden, wenn mal wieder ein Zug ausfalle, sie jeden morgen im Verkehrsstau stünden oder sich über den Fahrradweg ärgern, der nach 500 Metern abbreche. Auch der massenhafte Ausfall von Schulunterrricht und die Tatsache, dass pro Jahr 50.000 junge Menschen ihren Schulabschluss nicht schaffen würden, würden in diese Kategorie gehören. Es seien dies die unterlassenen Investitionen der Vergangenheit, die gute Zahlen auf dem Papier produziert hätten, aber jetzt für Unzufriedenheit, Staatsverdrossenheit und eine niedrigeren Produktivität sorgen würden.



Geld alleine werde es nicht richten



Richtig sei aber auch, dass Geld alleine den Investitionsstau nicht beseitigen werde. Immer wieder sei zu lesen, dass eingeplante Gelder nicht abgerufen würden. Während 28 Milliarden Euro (!), die Deutschland im Rahmen des EU Corona Aufbaufonds zustünden, vor allem aus politischen Gründen (bestimmte Reformbedingungen seien noch nicht erfüllt worden) ungenutzt bleiben würden, seien es häufig rein bürokratische Gründe, die zu jahrelangen Verzögerungen bei Investitionen führen würden und eben nicht nur das fehlende Geld.



Ruf nach einer Staatsreform



Die schwierigen Zuständigkeitsverteilungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen seien neben dem Fachkräftemangel die Hauptursache für die fehlenden Investitionen. Hier müsste mit einer umfassenden Staatsreform angesetzt werden. 16 verschiedene Bauverordnungen und 16 unterschiedliche Schulpolitiken seien nur zwei Beispiele für die Ineffizienzen, die bei aller Liebe zu föderalen Strukturen (und die in der Tat gegenüber einem Zentralismus viele Vorteile mit sich bringen würden) auf den Prüfstand gehören würden. Hier und in Fortschritten bei der Digitalisierung dürften die wichtigsten Hebel liegen, um die Bürger und die Unternehmen von unnötiger Bürokratie zu entlasten.



Lösbare Aufgaben



Die Aufgaben seien groß, aber lösbar. Vielfach stehet sich die Politik aber selber im Weg, sei es wegen ideologischer Scheuklappen, oder sei es aus Furcht, bei den nächsten Landtags- und Bundestagswahlen Stimmen zu verlieren. Noch seien wir nicht der Kranke Mann Europas. Es sollten alle Anstrengungen unternommen werden, um ein Abrutschen in eine derartige Situation zu verhindern. (Wochenbarometer vom 31.08.2023) (31.08.2023/ac/a/m)





