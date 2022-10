Das ifo-Geschäftsklima gelte als der beste deutsche Konjunkturindikator. Trotzdem seien klare Schlüsse aus ihm zurzeit nicht leicht zu ziehen. Die Erwartungen der Unternehmen seien zwar in den Keller gerauscht. Die Einschätzung der aktuellen Lage habe sich hingegen nur moderat abgeschwächt. Als Konsequenz habe die Differenz aus beiden Komponenten zuletzt historische Höchstwerte markiert, ein Zeichen für die hohe Unsicherheit, der die Unternehmen ausgesetzt seien. Dies könnte sich nun ein Stück weit ändern. Die ZEW-Befragung habe schon gezeigt, dass sich die geplante Gaspreisbremse positiv in den Erwartungen niederschlage.



Die von der Kommission "Gas und Wärme" präsentierten Vorschläge für eine Preisbremse in Deutschland sollten nun umgesetzt werden. Damit werde die Inflation ab März etwas eingehegt. Die Regelung für die industriellen Verbraucher solle bereits im Januar 2023 in Kraft treten. Die Kosten für Unternehmen und Haushalte würden hierdurch gesenkt und seien damit kalkulierbarer. Auch die von ifo befragten Unternehmen dürften ihre Perspektiven im Oktober etwas weniger pessimistisch beurteilen. Gleichwohl werde sich die Lageeinschätzung voraussichtlich weiter verschlechtern. In der Summe dürfte das Geschäftsklima aber kaum mehr zurückgehen.

Das GfK-Konsumklima sei zuletzt so niedrig wie nie zuvor gewesen. Es werde sicherlich dauern, bis die Verbraucher positiv auf die geplanten Preisbremsen für Gas und Strom reagieren würden. Insofern sollte hier für November nur mit einem leichten Anstieg gerechnet werden. Immerhin werde ab Oktober die Umsatzsteuer auf Gas reduziert und der monatliche Abschlag für Dezember voraussichtlich vom Staat übernommen.



In der Inflationsrate für Oktober werde sich der Umsatzsteuereffekt leicht preissenkend niederschlagen. Der Preisdruck bei anderen Produktgruppen habe allerdings nicht nachgelassen: Heizöl sei zuletzt wieder teurer geworden. Ab Oktober gelte zudem der deutlich erhöhte Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde. Dies dürfte vor allem bei Gaststätten, im Beherbergungsgewerbe sowie bei vielen Dienstleistern über mehrere Monate verteilt zu Preissteigerungen führen. Die Analysten der Helaba würden für Oktober im Monatsvergleich einen leicht überdurchschnittlichen Anstieg der Konsumentenpreise erwarten. Gegenüber dem Vorjahr dürfte die deutsche Inflationsrate trotzdem leicht von 10 % auf 9,8% sinken. (21.10.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das deutsche Bruttoinlandsprodukt dürfte in Q3 geschrumpft sein, so die Analysten der Helaba.Die geplante Energiepreisbremse werde sich voraussichtlich positiv bei den Frühindikatoren bemerkbar machen.Die Veröffentlichung des Wirtschaftswachstums für das dritte Quartal dürfte zeigen, dass Deutschland bereits in der Rezession sei. Die gesamtwirtschaftliche Leistung habe schätzungsweise 0,2% niedriger gelegen als im zweiten Vierteljahr. Das ifo-Geschäftsklima habe sich zwischen Juli und September deutlich verschlechtert. Die Entwicklung des Einzelhandels zeige, dass sich vor allem die Konsumenten zurückgehalten hätten. Die Industrieproduktion habe in etwa stagniert. Der Wachstumsbeitrag des Außenhandels dürfte nochmals leicht negativ ausgefallen sein.