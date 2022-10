Auch aus den Chefetagen der deutschen Unternehmen seien erneut Molltöne gekommen. Der gegen Ende des Monats veröffentlichte ifo-Geschäftsklimaindex sei allerdings nur noch marginal gesunken. Aufschlussreich sei ein Blick in die einzelnen Sektoren. Der zeige, an welcher Stelle es zuletzt gehakt habe: Im Bauhauptgewerbe habe das Geschäftsklima mit 2,1 Punkte am deutlichsten nachgegeben. Auch das verarbeitende Gewerbe habe noch ein kleines negatives Delta verzeichnet. Beide Bereiche würden besonders unter den bekannten Faktoren wie Lieferprobleme, Energieversorgung, Inflation und eben steigenden Zinsen leiden. Im Dienstleistungssektor und im Handel verbessere sich die Situation ein wenig. Positiv könnten hier letzte Nachholeffekte aus den Corona-Lockdowns bzw. erste positive psychologische Effekte aus dem 200 Mrd. Hilfspaket der Bundesregierung gewirkt haben. Auffällig sei die negative Entwicklung der Erwartungskomponente des verarbeitenden Gewerbes. Eigentlich zeichne sich für diesen Winter auf den Energiemärkten eine gewisse Entspannung ab. So seien die Dezember-Preise 2022 für Gas (TTF) und Börsenstrom im Laufe des Monats um etwa 40% gefallen und auch die aktuell hohen Füllstände der Gasspeicher müssten die Gemüter ein wenig beruhigt haben. Blicke man weiter in die Zukunft, verdüstere sich das Bild aber leider wieder. An den Terminmärkten seien die Preise für Gas- und Stromlieferung im nächsten Winter 2023 nicht annähernd so stark zurückgegangen und lägen nun so weit wie noch nie über den Spotpreisen.



Konsumenten würden mit verbesserter Einkommenserwartung überraschen



Die Verbraucherstimmung habe sich hingegen überraschend verbessern können. Während die Konsumenten eine weitere Abschwächung der Konjunktur erwarten würden, habe sich ihre Anschaffungsneigung etwas und ihre Einkommenserwartung recht deutlich verbessert. Mit Blick auf das ifo-Geschäftsklima im Dienstleistungsbereich und Handel wäre das durchaus konsistent. Die Haushalte würden offenbar hoffen, dass die avisierten staatlichen Stützungsmaßnahmen die Inflations- und Energiepreis bedingten Einkommenseinbußen zumindest abmildern würden. Ob das schon eine Trendwende sei, dürfe jedoch bezweifelt werden. Jedenfalls sei bei der Inflation erst einmal nicht mit einer nachhaltigen Beruhigung zu rechnen. Viel hänge nun von Ausgestaltung und Kalibrierung der Gas- und Strompreisbremse ab. Derzeit werde über die Konkretisierung noch diskutiert und gestritten. Mit Klarheit sei frühestens in Wochen zu rechnen. Hingegen dürfe erwartet werden, dass die Verbrauchpreise erst einmal weiter steigen würden. So seien die Erzeugerpreise im Oktober erneut mit einer außerordentlich hohen Rate von 45,8% Y/Y gewachsen.



Rezession im Winterhalbjahr



Vor diesem Hintergrund sei im Winterhalbjahr mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts zu rechnen. Auch im Gesamtjahr 2023 dürfte das Bruttoinlandsprodukt schrumpfen. Ausmaß und Dauer der Rezession hänge dabei auch vom Umfang und Ausgestaltung staatlicher Stützungsmaßnahmen ab. Ansonsten seien die Unwägbarkeiten so groß wie nie: Ukraine-Krieg und Pandemie würden uns absehbar begleiten. (31.10.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Oktober weiter verschlechtert, so die Analysten der NORD LB.Negativer sei vor allem die aktuelle Situation beurteilt worden, während die Aussichten, tief im Keller angekommen, sich zumindest nicht noch weiter verschlechtert hätten. Die Abschwungstendenzen hätten damit zweifellos zugenommen und scheinen sich zu Beginn des vierten Quartals zu beschleunigen.Die vom ZEW zur Mitte des Monats befragten Finanzexperten hätten sich erheblich pessimistischer als noch vor vier Wochen gezeigt. Schon damals hätten die Umfrageergebnisse eine erhebliche Verlangsamung des Wirtschaftswachstums nahegelegt und eine Rezession anzeigt. Insbesondere die Beurteilung der Lage sei um ganze -11,7 Punkte auf -72,2 abgestürzt. Hingegen hätten sich die Aussichten marginal aufgehellt und seien um 2,7 Punkte auf -59,2 geklettert. Ein ähnliches Bild habe auch der Einkaufsmanager-Index für Oktober geliefert. Dabei seien die Akteure in der Industrie deutlich pessimistischer als ihre Kollegen in den Dienstleistungssektoren gewesen. Im Vergleich zur Eurozone habe es Deutschland schwerer erwischt. Die Industrie- und Exportlastigkeit der deutschen Wirtschaft mit Schwerpunkt bei den energieintensiven Branchen sei und bleibe im aktuellen Umfeld eine Belastung.