Hamburg (www.aktiencheck.de) - In allen Teilbereichen der deutschen Baubranche ist die Aktivität im Juni beschleunigt zurückgegangen, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Nichts deute darauf hin, dass sich die Lage in naher Zukunft verbessere. So seien die Neuaufträge im Juni beschleunigt zurückgegangen und auch der Stellenabbau habe zugenommen. Dazu passe zudem, dass die Baufirmen weniger Material eingekauft hätten, die Einkaufspreise stärker gefallen seien und sich die Lieferzeiten weiter verkürzt hätten. Angesichts der anhaltenden Nachfrageflaute seien die Preise für Wohnimmobilien laut Destatis seit Mitte letzten Jahres durchgehend gesunken und hätten im ersten Quartal 6,8% unterhalb des Vorjahresniveaus gelegen.In diesem Umfeld wundere es nicht, dass noch mehr Firmen als im Vormonat binnen Jahresfrist eine niedrigere Auslastung erwarten würden, sodass sich die Schwächephase noch eine Weile hinziehen könnte. Insgesamt sehe alles nach einer längeren Durststrecke aus, zumal immer noch ungeklärt sei, ob die Europäische Zentralbank die Zinsen noch einmal, zwei Mal oder sogar noch häufiger anheben werde. (10.07.2023/ac/a/m)