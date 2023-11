Linz (www.aktiencheck.de) - Der deutsche GfK-Konsumklima-Index (ein Index, der beleuchtet, wie Verbraucher ihre Einkommenssituation und die Konjunktur einschätzen) hat sich für Dezember leicht aufgehellt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Nach drei Rückgängen in Folge, verbessere sich dieser mit minus 27,8 Punkte gegenüber November, wo es noch minus 28,3 gewesen seien. Kein Jubelschrei bei diesem niedrigen Niveau aber zumindest eine positive Steigerung. (29.11.2023/ac/a/m)



