Die weiter gefasste Unterbeschäftigung sei im November saisonbereinigt sogar um 27.000 angestiegen. In der Unterbeschäftigung würden auch Personen in entlastenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und in rein kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit mitgezählt. Allerdings sei auch dies größtenteils ein Effekt der Flüchtlingsmigration, da nach Angaben der BA ukrainische Geflüchtete nun zunehmend an Integrationsmaßnahmen teilnehmen würden. Die gesamte Unterbeschäftigung von aktuell 3,275 Mio. Menschen liege um 184.000 über dem Wert des Vorjahresmonats.



Viele Indikatoren würden aber die grundsätzlich noch robuste Verfassung des deutschen Arbeitsmarkts unterstreichen. So habe sich die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften zwar abgeschwächt, die Zahl der gemeldeten offenen Stellen liege mit aktuell 823.000 sogar leicht über dem Vorjahresniveau. Der Stellenindex BA-X der Agentur verharre unverändert bei 128 Punkten. Der jüngste Rückgang des ifo-Beschäftigungsbarometers auf 97,7 Punkte deute auf eine gewisse Vorsicht der Unternehmen vor dem Winterhalbjahr hin, gleichwohl würden sich Neueinstellungen und Entlassungen auch nach dieser Erhebung etwa die Waage halten.



Bis zuletzt habe die Erwerbstätigkeit zugenommen, im Oktober saisonbereinigt um 32.000 auf 45,89 Mio. Personen. Die robuste Beschäftigungssituation helfe, die verfügbaren Einkommen etwas zu stabilisieren, die in realer Rechnung durch die hohe Inflation erheblich belastet würden. Der Ausblick für die Beschäftigung hänge natürlich stark von der weiteren konjunkturellen Entwicklung ab. Im dritten Quartal habe die deutsche Wirtschaft überraschend kräftig um 0,4% Q/Q expandiert. Am aktuellen Rand würden die wichtigsten Indikatoren zwar für eine schwierige Phase in diesem Winterhalbjahr sprechen. Trotz der vielfältigen gesamtwirtschaftlichen Belastungsfaktoren sei jedoch zumindest bislang ein regelrechter Einbruch nicht auszumachen. Vielmehr würden die jüngsten Anstiege der Frühindikatoren auf eine nur relativ milde Abkühlung der wirtschaftlichen Aktivität hindeuten. Ihre Konjunkturprognose würden die Analysten der NORD LB daher für Deutschland und den Euroraum etwas anheben können.



Fazit: Der deutsche Arbeitsmarkt bleibe im November robust, auch wenn sich der Anstieg der Arbeitslosigkeit saisonbereinigt (+17.000) etwas beschleunigt habe. Dies sei jedoch vor dem Hintergrund der anhaltend hohen Flüchtlingsmigration zu sehen. Anträge auf konjunkturelle Kurzarbeit würden zunehmen, die Beschäftigung steige aber bis zuletzt und 823.000 offene Stellen seien derzeit gemeldet. Ihre Konjunkturprognose würden die Analysten der NORD LB etwas anheben können, da die Frühindikatoren nur eine milde Abkühlung im Winterhalbjahr andeuten würden. Dies vorausgesetzt sei auch am deutschen Arbeitsmarkt kein massiver Einbruch zu befürchten. (30.11.2022/ac/a/m)







Heute Vormittag hat die Bundesagentur für Arbeit die Arbeitsmarktzahlen für den Berichtsmonat November veröffentlicht, so die Analysten der NORD LB.Als arbeitslos seien im Vormonatsvergleich saisonbereinigt rund 17.000 Personen mehr registriert gewesen. Der moderate Anstieg habe sich somit im abgelaufenen Monat fortgesetyt, die entsprechende Quote sei auf 5,6% geklettert. Der seit einigen Monaten zu beobachtende Anstieg der Arbeitslosenzahlen sei vor dem Hintergrund der hohen Flüchtlingsmigration und die Integration der Geflüchteten in den deutschen Arbeitsmarkt bzw. die zugehörigen Sozialsysteme zu sehen. Vor diesem Hintergrund erweise sich der deutsche Arbeitsmarkt trotz vielfältiger Belastungen als robust.