Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,14% und der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,13% und der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,66% geklettert.



Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0/ WKN ENER6Y) kämpfe auch nach der Übernahme des Windturbinen-Herstellers Siemens Gamesa mit hohen Belastungen durch die spanische Tochter. Der Verlust nach Steuern von Siemens Energy werde das Niveau des Vorjahres von 712 Mio. EUR um bis zu einem niedrigen dreistelligen Millionen-Betrag übersteigen. Bisher habe der Konzern einen Wert auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. In Q2 habe Siemens Energy einen Verlust nach Steuern von 189 Mio. EUR eingefahren; nach einem Fehlbetrag von 256 Mio. EUR vor Jahresfrist.



Mit einem Gewinnsprung in Q1 sehe sich Talanx (ISIN DE000TLX1005/ WKN TLX100) auf Kurs zu seinen Zielen. Der zum ersten Mal nach den neuen Bilanzierungsvorschriften für Versicherer (IFRS 9 und 17) ermittelte Nettogewinn sei von Januar bis März um 31% auf 423 Mio. EUR geschnellt. Talanx habe dabei auch von geringeren Großschäden profitiert; der Größte war mit 250 Mio. EUR das Erdbeben in der Türkei. Dagegen sei die Privatkunden-Sparte von mehr und teureren Kfz-Schäden belastet worden.



HHLA (ISIN DE000A0S8488/ WKN A0S848) senke nach einem schwachen Jahresauftakt leicht den Ausblick. Das schwächere Geschäft wolle die HHLA durch Einsparungen wettmachen und bekräftige die Prognose für das Betriebsergebnis im Containergeschäft. In Q1 sei der Umsatz um 6% auf 355 Mio. EUR geschrumpft. Dabei sei das operative Ergebnis um fast zwei Drittel auf 18,5 Mio. EUR eingebrochen. Das habe daran gelegen, dass der Containerumschlag um fast ein Fünftel geschrumpft sei und die HHLA weniger Lagergelder eingenommen habe. Im vergangenen Jahr hätten zahlreiche Reedereien wegen der Lieferkettenprobleme viele Container im Hafen abgestellt.



Nachdem der EUR Ende der vergangenen Woche auf den tiefsten Stand seit gut einem Monat gefallen sei, habe er am Montag etwas zugelegt. Die schwachen Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone hätten den Euro nicht belastet. Die Ölpreise hätten ihre Erholung fortgesetzt. Etwas Unterstützung habe der schwächere USD geliefert. (16.05.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich angesichts des Schuldenstreits in den USA und einer Vielzahl widersprüchlicher Unternehmensnachrichten zurückhaltend, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,02%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,19% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,12% gestiegen.An der Wall Street hätten Anleger auf eine mögliche Einigung beim Schuldenstreit gesetzt. Größere Kursgewinne seien jedoch von enttäuschenden Konjunkturdaten eingefangen worden. Der regionale Empire-State-Index der New Yorker Federal Reserve für die Produktion im Staat New York im Mai sei z.B. deutlich schwächer als erwartet ausgefallen.