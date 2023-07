Auch an der Wall Street hätten die jüngsten chinesischen Konjunkturmaßnahmen die Indices gestützt. Impulse dürften auch die zum Wochenschluss erwarteten US-Bankbilanzen bringen, bei denen angesichts steigender Zinseinnahmen einige Institute positiv überraschen könnten. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,94%, der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,55% und der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,67% geklettert.



Der Nutzfahrzeug-Hersteller Daimler Truck (ISIN DE000DTR0CK8/ WKN DTR0CK) habe seine Prognose für dieses Jahr erhöht. 2023 werde im Industriegeschäft bei einem Umsatz von 54 bis 56 Mrd. EUR eine bereinigte Rendite zwischen 8,5 bis 10,0% erwartet, habe der Konzern mitgeteilt. Bislang seien ein Umsatz zwischen 53 und 55 Mrd. EUR und eine Rendite von 7,5 bis 9,0% erwartet worden. Hintergrund seien das starke erste Quartal und ein starker Absatz im zweiten Quartal, die Lieferketten hätten sich stabilisiert. Von April bis Juni habe der Konzern 131.888 Fahrzeuge ausgeliefert, 9% mehr als im Vorjahreszeitraum.



Der Autobauer Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) habe dank der hohen Nachfrage nach seinen Elektroautos und Luxuswagen deutlich mehr Fahrzeuge verkauft. In Q2 rollten mit 515.700 Einheiten 6% mehr zu den Kunden als vor Jahresfrist. Die Auslieferungen rein batteriegetriebener Autos habe sich dabei um 123% auf 56.300 Einheiten erhöht. Stark gefragt gewesen seien auch die Luxusmodelle der Tuningtochter AMG sowie der Edelmarke Maybach und der G-Klasse, die jeweils deutlich zweistellig zugelegt hätten. Dagegen sei im Zeitraum April bis Juni die Nachfrage um knapp ein Fünftel für die E-Variante der Kleinwagenmarke Smart gesunken.



Der Euro sei durch enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland belastet worden. Die Ölpreise seien dagegen weiter gestiegen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern würden die Notierungen durch Meldungen aus China gestützt. Am Vortag habe die Führung in Peking zusätzliche Schritte zur Stabilisierung des angeschlagenen Immobilienmarkts verkündet.







Der deutsche Aktienmarkt hat in der Hoffnung auf eine weiter rückläufige Inflation zugelegt. Positiv hätten Börsianer die ausgedehnte Unterstützung des strauchelnden Immobiliensektors in der Volksrepublik aufgenommen, die sie auf weitere Hilfen habe spekulieren lassen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,68%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +1,04% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,54% gestiegen.