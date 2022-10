Gestiegene Inflationserwartungen hätten die US-Börsen trotz mehrheitlich positiver Quartalsberichte belastet. Der Dow (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um -1,34%, der S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -2,37% und der NASDAQ-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -3,08% gefallen.



Der Frankfurter Flughafen habe auch im September das Passagieraufkommen gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich gesteigert. Wie der Betreiber Fraport (ISIN DE0005773303/ WKN 577330) mitgeteilt habe, sei die Anzahl der Fluggäste auf ca. 4,9 Mio. gestiegen, ein Plus von 58,2%. Die Passagierzahl habe damit allerdings immer noch um 27,2% unter dem September-Wert im Vorkrisenjahr 2019 gelegen. Das Frachtaufkommen sei weiter zurückgegangen und habe um 14,1% unter dem Vorjahreswert gelegen. Auch an den internationalen Konzern-Flughäfen habe sich die Nachfrage deutlich belebt.



Porsche (ISIN DE000PAG9113/ WKN PAG911) habe in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 ein leichtes Plus bei den Auslieferungen erzielt. Weltweit seien per Ende September 221.512 Fahrzeuge an Kunden übergeben worden, wie der Sportwagenbauer mitgeteilt habe. In Deutschland habe es ein Plus bei den Auslieferungen von 9% auf 20.850 Fahrzeuge gegeben, im restlichen Europa seien 42.204 Autos ausgeliefert worden, ein Zuwachs von 11%. In China habe sich der Absatz um 1% auf 68.766 Einheiten verringert.



Ein starker USD, auch gegenüber anderen Währungen, habe den Euro vor dem Wochenende etwas belastet. Der am Vortag bekannt gegebene deutliche Anstieg der US-Rohöllagerbestände und die anhaltend maue Wirtschaftsstimmung hätten die Ölpreise am Berichtstag nach unten gedrückt. (17.10.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt konnten die Indices an die Vortagesgewinne anschließen, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,67%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,48% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,76% gestiegen.