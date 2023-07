Die Deutsche Post DHL (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) wolle in Lateinamerika wachsen. Die Tochter DHL Supply Chain investiere bis 2028 rund 500 Mio. EUR in der Region, habe der Konzern mitgeteilt. Die Gelder sollten für den Ausbau von Infrastruktur und Transportkapazitäten eingesetzt werden. Supply Chain biete Dienstleistungen rund um Lagerhäuser für zahlreiche Branchen an.



Der Autobauer Porsche (ISIN DE000PAG9113/ WKN PAG911) habe im ersten Halbjahr mit 167.354 Fahrzeugen 15% mehr ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum. Dabei habe der Absatz im größten Einzelmarkt China bei einem "herausfordernden Marktumfeld" um 8% auf knapp 44.000 Einheiten zugelegt, wie Porsche mitgeteilt habe. In Europa seien die Verkäufe um 23% auf 36.574 Autos gestiegen.



"Nach den ersten sechs Monaten können wir mit unserem Auslieferungsergebnis zufrieden sein", so Vertriebschef von Platen. Verkaufsschlager seien wie bisher die SUVs Macan und Cayenne. gewesen Der erste vollelektrische Porsche, der Taycan, habe weiter unter Teilemangel gelitten, vor allem bei Halbleitern. Von Januar bis Juni habe Porsche knapp 18.000 Exemplare an die Kunden geliefert, 5% weniger als im vergangenen Jahr.



Der Euro habe zugelegt und den höchsten Stand seit Frühjahr 2022 erreicht. Er habe vom schwächeren USD profitiert, der wiederum vom unerwartet starken Rückgang der Inflation in den USA belastet worden sei.



Auch die Ölpreise hätten von einer Kursschwäche des USD profitiert und deutlich zugelegt. Erstmals seit Anfang Mai sei der Preis für Rohöl aus der Nordsee wieder über 80 USD je Barrel gestiegen. (13.07.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt legte auch an Tag drei dieser Woche weiter zu, so die Analysten der Nord LB.US-Verbraucherpreise hätten die Erholung befeuert. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei in diesem Zuge wieder über die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten gesprungen, unter die er in der schwachen Vorwoche gefallen sei. Der DAX sei um +1,47%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +2,32% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,79% gestiegen.Gleiches Bild an der Wall Street: Auch hier hätten Anleger angesichts einer überraschend deutlichen Inflationsabkühlung erleichtert bei Aktien zugegriffen. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,24%, der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +1,12% und der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,71% geklettert.