Heute stehe eindeutig der ISM PMI aus den USA im Fokus der FinanzmarktteilnehmerInnen. Den wichtigen nationalen Stimmungsindikator für das Verarbeitende Gewerbe im Land der unbegrenzten Möglichkeiten würden die Analysten der NORD/LB mit 52,5 Punkten etwas schwächer als im Vormonat erwarten. Es wäre der tiefste Stand seit Frühjahr 2020 - zu Beginn der Corona-Krise. Historisch gesehen gehe damit aber immer noch ein potenzielles Wirtschaftswachstum von 1% bis 3% einher.



Die Vorgaben für den ISM PMI aus den Regionen seien gemischt gewesen: Während der New Yorker Empire State Survey von 11 auf -31 Punkte eingebrochen sei, sei der Philadelphia-FED von -12 auf 6 Punkte in die Höhe gesprungen. Der S&P Global PMI USA sei leicht zurückgegangen, was wohl der beste Hinweisgeber sein dürfte. Insgesamt dürfte der heutige Wert die FED bei ihrer Entscheidung für 50 Bp oder 75 Bp Zinsanhebung am 21.09. wohl kaum beeinträchtigen können (außer bei Ausschlägen von über 3 Punkten), dafür eien der morgige US-Arbeitsmarktbericht und die Inflationszahlen am 13.09. viel bedeutsamer. Spannend sei auch die ISM Preiskomponente, die zuletzt deutlich zurückgegangen sei.



Die weiter steigenden Teuerungsraten im Euro-Raum hätten die Stimmung am deutschen Aktienmarkt negativ beeinflusst (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,97%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,69%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,70%).



Die anhaltende Sorge, dass weitere Zinserhöhungen in eine Rezession führen könnten, habe die Indices an den US-Börsen erneut fallen lassen (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,88%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,78%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,56%).



Bei Hewlett Packard (ISIN US40434L1052/ WKN A142VP) seien die Erlöse im dritten Quartal (per 31.07.) um 4,1% auf 14,66 Mrd. USD zurückgegangen, was der Computer- und Druckerhersteller mit einem Rückgang der Verbraucherausgaben um 20% begründet habe. Hingegen sei das Geschäft mit Firmenkunden noch um 7% gewachsen, habe es geheißen. Der Gewinn habe marginal auf 1,12 (1,11) Mrd. USD zugelegt. Den Jahresausblick für das GJ 2021/22 habe der Konzern gesenkt und erwarte nun einen bereinigten Gewinn zwischen 4,02 und 4,12 (bisher: 4,24 bis 4,38) USD je Aktie. (01.09.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - In der chinesischen Industrie hat sich die Stimmung im August verbessert, so die Analysten der NORD/LB.Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Verarbeitenden Sektor habe sich auf 49,4 (Juli: 49,0) Punkte erhöht, sei damit aber knapp im Schrumpfungsbereich geblieben. Der Subindex für die Produktion habe bei 49,8 Zählern stagniert, der Auftragseingang-Subindex habe auf 49,2 (48,5) Punkte zugelegt. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor habe sich dagegen eingetrübt, er sei auf 52,6 (Juli: 53,8) Punkte gefallen.Die deutschen Importpreise seien im Juli gegenüber dem Vormonat um 1,4% gestiegen und hätten um 28,9% (Juni: 29,9%) über dem Niveau des Vorjahres gelegen. Damit habe sich der Inflationsdruck von der Einfuhrseite marginal verringert, bleibe aber vor allem wegen der Energieeinfuhrpreise extrem hoch. Energieimporte seien im Juli um 131,7% teurer als im Vorjahr gewesen und um 6,2% teurer als im Juni, was maßgeblich durch die extrem gestiegenen Gaspreise verursacht worden sei. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise seien die Importpreise um 14,0% höher als im Juli 2021 gewesen.