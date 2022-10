Wall Street - Berg- und Talfahrt: Wenige Tage vor Beginn der Bilanzsaison an der Wall Street steige die Nervosität der Anleger. Der Dow (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um +0,1% gestiegen. Der S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sei um -0,7% und der NASDAQ-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,1% gefallen.



LVMH (ISIN FR0000121014/ WKN 853292) habe vom Appetit seiner wohlhabenden Kundschaft nach Mode, Schmuck und Kosmetik profitiert und seinen Umsatz überraschend kräftig gesteigert. Auch dank einer Belebung der Ge schäfte in China nach der Lockerung von Covid-Beschränkungen sei der Umsatz im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis um 19 Prozent auf 19,8 Milliarden Euro zum Vorjahreszeitraum gestiegen, habe der weltgrößte Luxusgüterkonzern mitgeteilt. Analysten hätten im Schnitt ein Plus von 13 Prozent vorausgesagt.



Der Duftstoff- und Aromen-Hersteller Givaudan (ISIN CH0010645932/ WKN 938427) habe in Q3 den Umsatz auf 1,81 (1,69) Mrd. CHF erhöhen können. Das Unternehmen habe erklärt, dass man bei der Umsetzung von Preiserhöhungen zur Kompensation der höheren Beschaffungskosten im bisherigen Jahresverlauf auf Kurs sei.



Ohne neue Konjunkturdaten sei es im Handel EUR/USD ruhig geblieben. Die Erwartung eines weiteren Abflauens der Weltwirtschaft habe die Ölpreise am Dienstag unter Druck gesetzt. (12.10.2022/ac/a/m)





Am deutschen Aktienmarkt ging es den fünften Tag in Folge gen Süden, so die Analysten der Nord LB.Ein Marktteilnehmer habe die Gründe auf den Punkt gebracht: Eine galoppierende Inflation mit einer einhergehenden restriktiven Geldpolitik, geopolitische Spannungen und die Angst vor einer Rezession. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,43%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -1,26% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,19% gesunken.