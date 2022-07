Hannover (www.aktiencheck.de) - Unter anderem die unerwartet hohe US-Teuerungsrate hat die Stimmung am deutschen Aktienmarkt belastet (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -1,16%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,98%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,95%), so die Analysten der NORD/LB.



Die überraschend hohen Juni-Inflationszahlen hätten die US-Aktienmärkte zunächst unter Druck gesetzt (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,67%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,45%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,15%). Am Ende seien die Verluste aber recht moderat ausgefallen.



Gerresheimer (ISIN DE000A0LD6E6/ WKN A0LD6E) habe im zweiten Quartal (bis 31.05.) dank einer guten Nachfrage die Erlöse und den operativen Gewinn gesteigert. Der Umsatz habe sich auf 444,6 (377,0) Mio. EUR erhöht, der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) sei auf 90,1 (81,9) Mio. EUR gestiegen. Nach Steuern habe der bereinigte Gewinn 43,4 (40,8) Mio. EUR betragen. Das Unternehmen habe seine Prognose für das Geschäftsjahr 2021/2022 bekräftigt. (14.07.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >