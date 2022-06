Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Indices am deutschen Aktienmarkt haben die Stabilisierung der letzten Tage fortgesetzt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,20%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,11%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,53%), berichten die Analysten der NORD/LB.



Nach dem Feiertag am Montag seien die US-Börsen mit deutlichen Zugewinnen in die verkürzte Woche gestartet (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +2,15%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +2,45%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +2,51%). Insbesondere Energiewerte seien nach dem Ölpreisanstieg gesucht gewesen.



Nordex (ISIN DE000A0D6554/ WKN A0D655) habe den Verlust im ersten Quartal ausgeweitet und dies u.a. mit höheren Kosten für Rohstoffe und Logistik sowie einer Umstellung der Produktion begründet. Der Umsatz des Windkraftanlagenherstellers sei auf 933 (1.251) Mio. EUR gesunken. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) und vor Kosten für die Neuausrichtung der Produktion habe bei -52 (+10,4) Mio. EUR gelegen, die Marge bei -5,6% (+0,8%). Den Konzernverlust habe Nordex auf 150,5 von 54,7 Mio. EUR ausgeweitet. Im laufenden Jahr rechne das Unternehmen weiterhin mit einem Umsatz von 5,2 bis 5,7 Mrd. EUR und einer EBITDA-Marge von -4% bis 0%. Darin enthalten seien alle einmaligen und nicht-operativen Kosten. (22.06.2022/ac/a/m)



