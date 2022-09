Anders dürften sich die Börsen nach den CPI-Daten aus den USA verhalten, die um 14:30 Uhr präsentiert würden. Erwartet werde im Schnitt eine Inflationsrate von 8,1 Prozent. Sollte eine Sieben vor dem Komma stehen, könnte dies dem Aktienmarkt weltweit weiteren Schwung verleihen.



Technisch betrachtet habe der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) am Montag neue Kaufsignale geliefert. Zum einen sei die 50-Tage-Linie, zum anderen das Verlaufshoch bei 13.375 überwunden worden. Der nächste Widerstandsbereich sei jetzt nicht weit. Zwischen 13.480 (GD100) und 13.510 (Gap-Kante) liege noch die psychologisch wichtige Marke von 13.500.



Sollte dieser Bereich auch noch überwunden werden, sei der Weg zum August-Hoch bei 13.947 beziehungsweise zur 14.000-Punkte-Marke frei. Das nächste Kursziel resultiere dann aus der 200-Tage-Linie.



Beim DAX stünden die Ampeln auf Grün. Werde auch noch der Bereich von 13.500 Punkten überwunden, werde "Der Aktionär" möglicherweise eine neue Long-Position eröffnen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag stehen wichtige Konjunkturdaten an, die Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt nehmen dürften, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der befinde sich seit dem Zinsentscheid der EZB im Höhenflug und nehme Kurs auf neue Hürden. Würden die gemeistert, könnte ein Neueinstieg auf der Long-Seite erfolgen.Der um 11:00 Uhr veröffentlichte ZEW-Indikator sei wie befürchtet schwächer ausgefallen als erwartet. Der Erwartungsindex sei auf minus 61,9 (August: minus 55,3) Punkte gesunken, wie das ZEW mitgeteilt habe. Experten hätten mit einer weiteren Eintrübung auf minus 60 Punkte gerechnet. Doch wie "Der Aktionär" erwartet habe, seien die Auswirkungen auf die Märkte marginal.