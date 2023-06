Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,30%, der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,21% und der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,52% gefallen.



Angesichts kriselnder Märkte für Büroimmobilien bereite sich der Immobilienfinanzierer Aareal (ISIN DE0005408116/ WKN 540811) auf einzelne Rückschläge in den USA vor. "Einzelfälle können uns in diesem Jahr auch doch in diesem Portfolio treffen", so Vorstandschef Klösges. "Das kann auch dazu führen, dass hier und da die Risikovorsorge vielleicht etwas oder deutlich höher ist, als wir ursprünglich erwartet haben." Angesichts leerstehender Büros seit der Corona-Pandemie und steigender Zinsen würden viele Betreiber mit Schwierigkeiten kämpfen. Die Aareal-Bank habe ein rund 3,9 Mrd. EUR schweres Portfolio (Darlehen) für Büroimmobilien in den USA.



Der Ölpreis habe etwas von dem am Nachmittag schwächeren USD profitiert. Dem Ölmarkt habe es ansonsten an klaren Impulsen gefehlt. (22.06.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach den Gewinnmitnahmen am Vortag drehte der deutsche Aktienmarkt nach einem über weite Strecken richtungslosen Handel am Nachmittag ins Minus, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,55%, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,62% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,51% gesunken.