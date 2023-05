Der Zulieferer Continental habe dank der Erholung seines Autogeschäfts Umsatz und Gewinn in Q1 deutlich gesteigert. Nach dem schwachen Auftaktquartal des vergangenen Jahres habe der Umsatz nun um 11% auf 10,3 Mrd. EUR zugelegt. Der Betriebsgewinn sei um 35% auf 578 Mio. EUR geklettert. Der Vorstand habe seine Geschäftsprognose für das Gesamtjahr bekräftigt. Zuversichtlich stimme ihn auch ein Großauftrag im Geschäftsfeld Autonomes Fahren in Höhe von 1,7 Mrd. EUR.



Der Reisekonzern TUI (ISIN DE000TUAG505/ WKN TUAG50) habe im abgelaufenen Quartal ein besseres Ergebnis erzielt und verzeichne hohe Buchungseingänge für den Sommer. In den vergangenen sechs Wochen seien die Buchungen höher gewesen als im gleichen Zeitraum 2019, dem Jahr vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Bei mehr als 8 Mio. Buchungen seien schon 60% des Sommerprogramms verkauft. Das entspreche 96% des Buchungsniveaus zum selben Zeitpunkt 2019.



Für den Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers (ISIN DE000SHL1006/ WKN SHL100) werde die milliardenschwere Übernahme des Operationsroboter-Spezialisten Corindus zum Verlustgeschäft. Die Siemens-Tochter gebe den Einsatz der Roboter in der Kardiologie - also etwa bei Herzinfarkten - auf, weil die Ärzte damit kaum arbeiten würden, wie Vorstandschef Montag eingeräumt habe. Ein Drittel des Kaufpreises - 329 Millionen Euro - schreibe Siemens Healthineers ab.



Der Euro habe nach dem erneuten Inflationsrückgang in den USA einen kurzfristigen Sprung über die 1,10 USD-Marke geschafft.



Ölpreise hätten gestern eine Gegenbewegung nach den jüngsten Gewinnen gesehen. Die Ölpreise hätten seit Freitag deutlich zugelegt. (11.05.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Bild am deutschen Aktienmarkt in einem Wort? Richtungslos, so die Analysten der Nord LB.Erneut habe es eine Flut an Quartalszahlen zu verdauen gegolten. Conti (ISIN: DE0005439004/ WKN 543900) sei bspw. nach einem unerwartet guten Jahresstart um 3,1% gestiegen. Während die Standardwerte im DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) letztlich moderat nachgegeben hätten, sei es für die Aktien aus der zweiten und dritten Reihe leicht nach oben gegangen.Der DAX sei um -0,37%, und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,11% gefallen. Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um +0,18% gestiegen.