Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt reagierte nur geringfügig auf die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten, so die Analysten der Nord LB. WKN 556520 ) gestanden. Dürr wolle mit dem bis zu 480 Mio. EUR schweren Zukauf von BBS seinen Umsatz in der Automatisierungstechnik 2024 auf rund eine halbe Milliarde EUR mehr als verdoppeln. DAX +0,83%; MDAX +0,61%; TecDAX +0,50% Mit Erleichterung hätten Anleger an der Wall Street auf den Rückgang der Teuerung reagiert, die eine US-Zinspause wahrscheinlich mache. Dow +0,43%; S&P 500 +0,69%; Nasdaq Comp. +0,83%Remondis habe 2022 seinen Wachstumskurs weiter fortgesetzt. Das Unternehmen habe gruppenweit insgesamt 12,6 Mrd. EUR umgesetzt. Im Vorjahresvergleich habe der Umsatz somit um 1,1 Mrd. EUR gesteigert werden können. Eine wachsende Nachfrage nach seinen Cloud-Angeboten habe den Umsatz des US-Softwarekonzerns Oracle im abgelaufenen Quartal unerwartet deutlich um 17% auf 13,84 Mrd. USD in die Höhe getrieben. Die Erlöse des Bereichs Cloud-Services und Lizenz-Support hätten um etwa ein Viertel auf 9,37 Mrd. USD zugelegt.Die am Vormittag veröffentlichte Umfrage des ZEW habe den EUR kaum bewegt. Dennoch habe dieser, dank eines schwächelnden USD, zugelegt. Die Ölpreise hätten sich von ihren jüngsten Abschlägen leicht erholt. Zur besseren Stimmung habe beigetragen, dass die Chinesische Zentralbank einen kurzfristigen Leitzins reduziert habe. (14.06.2023/ac/a/m)