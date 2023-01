Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ging es mit den Kursen den dritten Tag in Folge nach oben, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe 2,2% höher bei 14.491 Punkten geschlossen. Rückläufige Inflationszahlen hätten den Risikoappetit der Marktteilnehmer erhöht. Inzwischen keime Hoffnung auf, dass der DAX die 15.000er Marke wieder ins Visier nehmen könnte. Allerdings gebe es auf den Weg dorthin noch einige Widerstände. Zu nennen seien der Bereich um 14.570 und das Impulshoch vom 13. Dezember bei 14.675. (05.01.2023/ac/a/m)