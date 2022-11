Die Sorge über steigende Corona-Neuinfektionen in China habe auch an den US-Börsen für Verunsicherung gesorgt. Der Dow Jones (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um -0,13%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,39% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,09% gesunken.



Der Schweizer Vermögensverwalter Julius Bär (ISIN CH0102484968/ WKN A0YBDU) habe in Q3 eine nachhaltige Erholung bei Neugeldern verzeichnet. Seit Anfang Juli habe das Unternehmen 4,1 Mrd. CHF neu generieren können. Im ersten Halbjahr seien noch 1,1 Mrd. CHF abgeflossen. Trotz schwieriger Marktbedingungen rechne Julius Bär damit, die Profitabilitätsziele für das Gesamtjahr zu erreichen.



Die äußerst positive Überraschung bei den deutschen Produzentenpreisen - und damit der Hinweis auf einen nachlassenden Inflationsdruck - habe dem Euro zugesetzt. Steigende Corona-Infektionen in China und eine mögliche Produktionserhöhung auf der nächsten OPEC+-Sitzung hätten die Ölpreise weiter gen Süden gezogen. (22.11.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der nachlassende Druck bei den deutschen Erzeugerpreisen und sinkende Ölpreise haben die Sorgen um ansteigende Corona-Neuinfektionszahlen in China nicht ausgleichen können und am deutschen Aktienmarkt für negative Vorzeichen gesorgt, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,36%, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,33% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,77% gefallen.