Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit mehr Zuversicht ist der deutsche Aktienmarkt in das neue Jahr gestartet, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe bereits knapp 300 Punkte zugelegt. Gestern habe der Index 0,8% höher bei 14.182 Punkten geschlossen. Die rückläufige Inflation in Deutschland habe die Sorgen vor weiteren Leitzinserhöhungen etwas gedämpft. Positiv hervorzuheben sei auch, dass es in China die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung gebe.Zwar würden die hohen Infektionszahlen für Verunsicherung sorgen, das Ende der Null-Covid-Politik könnte aber zu einer Stabilisierung der Wirtschaftsentwicklung beitragen. Auch das technische Bild des DAX stimme mit dem Anstieg über die 21-Tagelinie zuversichtlich. Die nächsten Hürden seien um 14.570 sowie am Impulshoch vom 13. Dezember bei 14.675 zu finden. Eine erste Unterstützung biete der Bereich um 14.100. (04.01.2023/ac/a/m)