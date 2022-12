Nach mehreren Verlusttagen sei es an der Wall Street am Dienstag leicht aufwärts gegangen. Bei einem ruhigen Handel habe u.a. auch wieder die restriktive Geldpolitik der Notenbanken im Fokus gestanden, die durch die überraschende Entscheidung der BoJ untermauert worden sei. Positiv sei der Rückgang der Baugenehmigungen im November aufgenommen worden. Der Dow Jones (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um +0,28%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,10% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,01% gestiegen.



Pfeiffer Vacuum (ISIN DE0006916604/ WKN 691660) rechne für das laufende Geschäftsjahr mit einer besser als erwarteten Umsatzentwicklung. Der Konzern gehe für 2022 von Erlösen von 900 (bisher: 860 bis 880; Vorjahr: 771) Mio. EUR aus. Die EBIT-Marge werde unverändert bei 14% (2021: 12,1%) gesehen. Zur Verbesserung hätten die Stabilisierung in den Lieferketten und die sehr gute Auslieferungsleistung beigetragen, habe es geheißen.



Ohne entscheidende konjunkturelle Impulse habe sich der Euro nur wenig verändert. Deutliche Zuwächse habe der Yen verzeichnet. Die Ölpreise hätten am Berichtstag über weite Strecken keine klare Richtung gefunden. Am Ende seien sie mit leichten Gewinnen aus dem Handel gegangen. (21.12.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Ein erster Schritt zu einer restriktiveren geldpolitischen Haltung durch die Bank of Japan hat die Indices am deutschen Aktienmarkt ausgebremst und zu leichten Verlusten geführt, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,42%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,25% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,06% gesunken.