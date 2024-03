Zudem werde die Kappungsgrenze der DAX-Familie von 10% auf 15% angehoben.



Der DAX sei um +0,01%, der TecDAX um +0,65% und der MDAX um +0,63% gestiegen.



Die Wall Street habe sich nach der Rede von Powell gelassen gezeigt und freundlich gehandelt. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,20%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,51% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,58% geklettert.



Der Symrise-Konzern (ISIN DE000SYM9999/ WKN SYM999) habe im GJ 2023 ein Umsatzplus von 2,4% auf EUR 4,73 Mrd. erzielt. Organisch, ohne Portfolio- und Währungseffekte, habe sich ein Zuwachs um 7,9% ergeben. Das bereinigte Ergebnis (ber. EBITDA) habe dagegen mit EUR 903,5 Mio. etwas unterhalb des Vorjahreswertes von EUR 921,5 Mio. gelegen. Gründe für den Rückgang seien gestiegene Rohstoffkosten, negative Währungseffekte sowie hohe Sonderaufwendungen gewesen (insbesondere durch einen Produktionsstillstand in Colonel Island (USA)).



Aufgrund des "insgesamt guten Geschäftsverlaufs" plane das Unternehmen die 14. Dividendenerhöhung in Folge. Der Vorschlag belaufe sich auf EUR 1,10 (Vj.: EUR 1,05) je Aktie. Für 2024 erwarte das Management ein Umsatzwachstum von 5% bis 7% und eine Verbesserung der ber. EBITDA-Marge auf 20% bis 23% (2023: 19,1%).



Der EUR habe gestern, u.a. gestützt durch die deutschen Ausfuhren, zugelegt.



Ölpreise seien ins Plus gedreht. Die US-Ölreserven seien zwar erneut gestiegen, aber weniger als erwartet. Gold habe nochmals ein neues Rekordhoch erreicht. (07.03.2024/ac/a/m)





Nach der planmäßigen Indexüberprüfung in der DAX-Familie (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) im März würden sich folgende Anpassungen im MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741), SDAX (ISIN DE0009653386/ WKN 965338) und TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) ergeben, die zum 18. März wirksam würden:MDAX: Aufnahme: MorphoSys AG (ISIN DE0006632003/ WKN 663200), Bilfinger SE (ISIN DE0005909006/ WKN 590900); Löschung: RATIONAL AG (ISIN DE0007010803/ WKN 701080), Vitesco Technologies Group AG (ISIN DE000VTSC017/ WKN VTSC01)SDAX: Aufnahme: Vitesco Technologies Group AG, MLP SE (ISIN DE0006569908/ WKN 656990); Löschung: Bilfinger SE, MorphoSys AG