Auch die Wall Street habe nachgegeben. Die NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) und der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) hätten im frühen Handel zwar noch im Plus gelegen, die Gewinne im Verlauf aber abgegeben. Der Chiphersteller NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) habe 5,5% verloren und damit die Verluste unter den großen Wachstums- und Technologiewerten angeführt.



Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,18%, der S&P 500 um -0,65% und der NASDAQ Comp. um -0,16% gesunken.



Nach einem schleppend verlaufenen Jahr rechne HelloFresh auch 2024 mit rückläufigen Zahlen. Aufgrund eines sich veränderten Geschäftsumfelds halte es der Vorstand zudem für unwahrscheinlich, dass die Gruppe ihre zuvor veröffentlichten Mittelfrist-Ziele bis zum Geschäftsjahr 2025 erreichen werde, habe HelloFresh mitgeteilt. Der angepeilte Umsatz von 10 Mrd. EUR werde aller Voraussicht nach ebenso verfehlt wie der in Aussicht gestellte bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) von 1 Mrd. EUR. Im vergangenen Jahr sei das EBITDA auf 448 von zuvor 477 Mio. EUR gesunken.



Eine hohe Nachfrage nach Halbleitern infolge des KI-Booms habe dem US-Chiphersteller Broadcom (ISIN US11135F1012/ WKN A2JG9Z) ein über den Erwartungen liegendes Ergebnis beschert. In Q1 habe das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 5,25 Mrd. USD bei einem Umsatz von 11,96 Mrd. USD erzielt.



Der EUR habe sein Plus nach dem US-Arbeitsmarkt Bericht nicht halten können. Wenig Neues am Ölmarkt; die Preise hätten leicht nachgegeben. Die Aussicht auf langfristig sinkende Zinsen in den USA habe die Goldpreis-Rally dagegen weiter angefeuert. (11.03.2024/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt gab leicht nach, so die Analysten der Nord LB.Nach dem am Vortag erreichten DAX-Rekord seien Anleger vorsichtiger geworden. HelloFresh (ISIN DE000A161408/ WKN A16140) habe mit einem Minus von gut 42% den größten Tagesverlust der Firmengeschichte hinnehmen müssen. Der Kochbox-Versender habe sich von seinen Geschäftszielen verabschiedet und damit Anleger in die Flucht getrieben.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,16% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,70% gefallen.