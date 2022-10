Neueste Preisdaten (PCE) hätten die Inflationssorgen am Freitag angeheizt und den US-Börsen Verluste beschert. Am Montag hätten schwache Konjunkturdaten für ein deutliches Plus gesorgt. Der Dow (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um +2,66%, der S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +2,59% und der NASDAQ-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +2,27% geklettert.



Nike (ISIN US6541061031/ WKN 866993) habe in Q1 des laufenden Geschäftsjahres den Umsatz auf 12,7 (12,2) Mrd. USD gesteigert und dabei einen Nettogewinn in Höhe von 1,5 (1,99) Mrd. USD erzielt. Beide Werte hätten über den Erwartungen der Analysten gelegen. Der Rückgang des Gewinns sei v.a. durch höhere Frachtkosten und durch ein schwieriges Wechselkursumfeld verursacht worden, habe der Sportartikelhersteller mitgeteilt.



Der Euro sei leichter aus dem Freitagshandel gegangen und habe sich am Montag in etwa auf diesem Niveau gehalten. Nachdem die Ölpreise am Freitag etwas leichter tendiert hätten, hätten sie am Montag deutlich angezogen. Hintergrund seien Spekulationen gewesen, wonach die OPEC+-Staaten die Förderung kürzen könnten. (04.10.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Eine zunächst freundliche Wall Street hat die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Freitag ins Plus drehen lassen, so die Analysten der Nord LB.Auch am Montag hätten die Indices von freundlich startenden US-Börsen profitiert. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,79%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +1,34% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,71% gestiegen.