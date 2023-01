Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt hat nach einem impulslosen Handel 0,3% höher bei 15.133 Punkten geschlossen, so die Analysten der Helaba.



Erste Indikationen und gute Vorgaben aus den USA und Fernost würden auf eine erneut freundliche Eröffnung schließen lassen. Fraglich sei, ob Marktteilnehmer großes Interesse daran hätten, sich im Vorfeld der Großereignisse in der kommenden Woche neu zu positionieren.



Am technischen Bild habe sich indes wenig verändert. Der Aufwärtstrend sei zwar intakt, eine vorübergehende Korrektur scheine aber möglich. Im Blick zu behalten sei der MACD, der kurz davorstehe, seine Signallinie zu unterschreiten und ein Verkaufssignal zu generieren. Noch sei es aber nicht soweit. Widerstände seien an den letzten Impulshochs bei 15.250/69 zu finden, Unterstützungen gebe es bei 14.970, um 14.900 und folgend bei 14.700. (27.01.2023/ac/a/m)



