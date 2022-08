Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich von den herben Verlusten am Mittwoch etwas erholen können, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe 0,5% höher bei 13.697 Punkten geschlossen. Zu einem nachhaltigen Anstieg über die 100-Tagelinie, die heute bei 13.690 verlaufe, sei es nicht gekommen, zumal erste Indikationen auf eine schwache Eröffnung schließen lassen würden. Die Verunsicherung sei groß.Zwar dürfte in den derzeitigen Kursen viel Negatives eskomptiert sein, dennoch könnten Inflations- und Rezessionssorgen schnell für Abgabedruck sorgen. Das Potenzial nach oben scheine beschränkt, wenngleich von technischer Seite anzuführen sei, dass der seit Anfang Juli bis Mitte August zu beobachtende Aufwärtsimpuls noch intakt sei. Zudem liege der DAX oberhalb der 21- und 55-Tagelinien. (19.08.2022/ac/a/m)