Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach dem Einbruch des Vortages haben sich die Indices am deutschen Aktienmarkt zu einer Gegenbewegung angesetzt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +1,56%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +1,40%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +2,85%), berichten die Analysten der NORD/LB.



Nach einem Auf und Ab im Handelsverlauf hätten die Indices an der Wall Street etwas freundlicher geschlossen (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,23%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,36%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +0,35%.). Der im Juni nur leicht abgeschwächte ISM-Index für den Service-Sektor habe positiv überrascht. Das Protokoll der FED habe nicht wirklich Neues gebracht; die Notenbanker würden an Zinserhöhungen festhalten.



CropEnergies (ISIN DE000A0LAUP1/ WKN A0LAUP) habe den Umsatz im ersten Quartal (01.03 bis 31.05.) nach endgültigen Zahlen auf 399 (Vorjahr: 214) Mio. EUR gesteigert. Das operative Ergebnis sei auf 87 (15) Mio. EUR gesprungen. Als Hauptgrund für die Steigerungen habe die Firma Preissicherungen für Rohstoffe und Energie genannt, die bereits vor Beginn des Ukraine-Krieges und dem damit verbundenen starken Preisanstieg getätigt worden seien. Unter dem Vorbehalt sich nicht verschlechternder Rahmenbedingungen sei die im Juni erhöhte Prognose für das GJ bestätigt worden. CropEnergies erwarte Erlöse von 1,45 bis 1,55 (1,08) Mrd. EUR und ein operatives Ergebnis von 165 bis 215 (127) Mio. EUR. (07.07.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



