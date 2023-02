Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um -0,88% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,22% gesunken.



Die US-Aktienmärkte hätten nach Veröffentlichung der Zinsprotokolle der Notenbank FED uneinheitlich geschlossen. Eine solide Mehrheit von Währungshütern der FED habe auf der jüngsten Zinssitzung dafür plädiert, das Tempo der Zinserhöhungen auf einen Viertel-Prozentpunkt abzuschwächen. Sie seien sich allerdings auch darin einig gewesen, dass die Gefahren einer hohen Inflation weiterhin ein Schlüsselfaktor für die Ausrichtung der Geldpolitik seien. Die Leitzinsen müssten daher weiter angehoben und auf hohem Niveau gehalten werden, bis die Inflation sich klar auf einem Pfad in Richtung des Notenbankziels von 2% befinde.



Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,26% und der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,16% gefallen. Der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sei um +0,13% gestiegen.



Der Euro habe nach Äußerungen aus den Reihen der EZB erneut leichter notiert. Die Ölpreise würden weiterhin von der Aussicht belastet, dass die US-Notenbank ihren Kampf gegen die Inflation intensiver fortsetzen könnte als bisher erwartet. (23.02.2023/ac/a/m)





DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900, +0,01%) & Co hätten damit die Tendenz der Wall Street aufgegriffen, die bereits am Tag zuvor den Rückwärtsgang eingelegt habe. Bei den Einzelwerten habe Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802/ WKN 578580) im Fokus gestanden und sei der größte Kursgewinner im DAX gewesen. Die Anleger hätten über die Nachricht gejubelt, dass der Mutterkonzern Fresenius (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) die Kontrolle über den angeschlagenen Dialyseanbieter abgeben werde, seinen Anteil aber vorerst behalten wolle, um seine eigene Performance zu verbessern.